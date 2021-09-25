Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/dtp-1751772369.html
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, движение в сторону ТТК затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:58
2021-09-25T14:58
происшествия
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, движение в сторону ТТК затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале."На Дмитровском шоссе в районе дома 101 корпус 1 столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону ТТК затруднено... Движение осуществляется по двум полосам из трёх", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.
https://ria.ru/20210924/dtp-1751687339.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, авто
14:58 25.09.2021
 
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля

В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля, движение затруднено

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, движение в сторону ТТК затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
"На Дмитровском шоссе в районе дома 101 корпус 1 столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону ТТК затруднено... Движение осуществляется по двум полосам из трёх", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.
Рейд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 18:14
В Москве снизилось число пьяных ДТП
 
ПроисшествияМоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния