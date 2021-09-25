https://ria.ru/20210925/dtp-1751772369.html
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, движение в сторону ТТК затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:58
2021-09-25T14:58
2021-09-25T14:58
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, движение в сторону ТТК затруднено, сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале."На Дмитровском шоссе в районе дома 101 корпус 1 столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону ТТК затруднено... Движение осуществляется по двум полосам из трёх", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.
https://ria.ru/20210924/dtp-1751687339.html
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происшествия, москва, авто
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля
В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля, движение затруднено