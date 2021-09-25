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В Крыму при столкновении легковушки с автобусом погибли два человека
В Крыму при столкновении легковушки с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 25.09.2021
В Крыму при столкновении легковушки с автобусом погибли два человека
ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в Крыму, водитель и пассажир легковушки погибли, еще два... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:26
2021-09-25T11:26
2021-09-25T13:19
происшествия
республика крым
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в Крыму, водитель и пассажир легковушки погибли, еще два пассажира травмированы, сообщили РИА Новости в МВД по республике Крым.По предварительной информации, ДТП произошло в субботу около 8 утра на 705-м километре автодороги Симферополь-Алушта-Ялта. Сообщается, что водитель автомобиля "Volkswagen Polo" выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение во встречном направлении с рейсовым автобусом."В результате ДТП смертельно травмированы два человека - водитель и пассажир "Volkswagen Polo", - отметили в МВД.В сообщении добавляется, что два пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения, были доставлены в больницу. В автобусе в момент ДТП находились пять человек, никто не пострадал.На месте ДТП работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения.
https://ria.ru/20210905/krym-1748767686.html
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происшествия, республика крым, авто
11:26 25.09.2021 (обновлено: 13:19 25.09.2021)
В Крыму при столкновении легковушки с автобусом погибли два человека
В Крыму при столкновении легковушки с автобусом погибли два человека, еще двое пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.
ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в Крыму, водитель и пассажир легковушки погибли, еще два пассажира травмированы, сообщили РИА Новости в МВД по республике Крым
.
По предварительной информации, ДТП произошло в субботу около 8 утра на 705-м километре автодороги Симферополь-Алушта-Ялта. Сообщается, что водитель автомобиля "Volkswagen Polo" выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение во встречном направлении с рейсовым автобусом.
"В результате ДТП смертельно травмированы два человека - водитель и пассажир "Volkswagen Polo", - отметили в МВД.
В сообщении добавляется, что два пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения, были доставлены в больницу. В автобусе в момент ДТП находились пять человек, никто не пострадал.
На месте ДТП работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения.