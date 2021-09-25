https://ria.ru/20210925/doroga-1751755526.html

Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили

Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили - РИА Новости, 25.09.2021

Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили

Движение транспорта на дороге Джубга — Сочи восстановлено, сообщает городская администрация. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:45

2021-09-25T11:45

2021-09-25T11:52

общество

сочи

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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Движение транспорта на дороге Джубга — Сочи восстановлено, сообщает городская администрация.Ранее Упрдор "Черноморье" сообщило, что из -за подтопления федеральная дорога А-147 была перекрыта."Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще есть затруднения на участках дороги в Лоо. "Машины проезжают, но с ограниченной скоростью", - уточняется в релизе. В Сочи действует экстренное предупреждение по погоде, до 26 сентября возможны ливни, смерчи, грозы.

https://ria.ru/20210925/sochi-1751745695.html

сочи

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2021

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общество, сочи