Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/doroga-1751755526.html
Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили
Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили - РИА Новости, 25.09.2021
Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили
Движение транспорта на дороге Джубга — Сочи восстановлено, сообщает городская администрация. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:45
2021-09-25T11:52
общество
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155170/01/1551700122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cedd400d65a0554d557b9beda201dd95.jpg
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Движение транспорта на дороге Джубга — Сочи восстановлено, сообщает городская администрация.Ранее Упрдор "Черноморье" сообщило, что из -за подтопления федеральная дорога А-147 была перекрыта."Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще есть затруднения на участках дороги в Лоо. "Машины проезжают, но с ограниченной скоростью", - уточняется в релизе. В Сочи действует экстренное предупреждение по погоде, до 26 сентября возможны ливни, смерчи, грозы.
https://ria.ru/20210925/sochi-1751745695.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155170/01/1551700122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84093a5cc7d52020feca2358cf9d7258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сочи
11:45 25.09.2021 (обновлено: 11:52 25.09.2021)
 
Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили

Движение по дороге Джубга — Сочи восстановили после подтопления

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Движение транспорта на дороге Джубга — Сочи восстановлено, сообщает городская администрация.
Ранее Упрдор "Черноморье" сообщило, что из -за подтопления федеральная дорога А-147 была перекрыта.
"Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населённых пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще есть затруднения на участках дороги в Лоо. "Машины проезжают, но с ограниченной скоростью", - уточняется в релизе. В Сочи действует экстренное предупреждение по погоде, до 26 сентября возможны ливни, смерчи, грозы.
Вышедшая из берегов река Кепша в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
09:47Туризм
На Сочи обрушились сильные ливни
 
ОбществоСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
11:56При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
11:53Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния