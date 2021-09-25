Замгенсека ООН надеется, что Россия и США заключат договор на смену СНВ-3
Замгенсека ООН надеется, что Россия и США заключат договор на смену СНВ-3 в течение 5 лет
© Фото : предоставлено ООНЗаместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу
© Фото : предоставлено ООН
ООН, 25 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу рассчитывает, что Россия и США успеют в течение пяти лет заключить соглашение на смену договора СНВ-3.
Отвечая на вопрос о том, надеется ли она, что РФ и США успеют заключить новое соглашение до истечения СНВ-3 в 2026 году, Накамицу заявила: "Да, конечно".
"Один из ключевых моментов их договоренности в том, что они должны прийти к соглашению на смену СНВ-3. Так что мы определенно надеемся, что они придут к согласию как можно скорее", - сказала она РИА Новости.
Говоря о нынешнем диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, Накамицу положительно отозвалась о том, что оба государства "регулярно взаимодействуют". "Обе стороны заявляют, что это сложный процесс, но похоже, что они действительно искренне привержены (достижению договоренности - ред.)", - добавила она.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.