https://ria.ru/20210925/dogovor-1751798684.html

Замгенсека ООН надеется, что Россия и США заключат договор на смену СНВ-3

Замгенсека ООН надеется, что Россия и США заключат договор на смену СНВ-3 - РИА Новости, 25.09.2021

Замгенсека ООН надеется, что Россия и США заключат договор на смену СНВ-3

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу рассчитывает, что Россия и США успеют в течение пяти лет заключить соглашение на... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:30

2021-09-25T18:30

2021-09-25T18:30

в мире

сша

вашингтон (город)

москва

джо байден

договор снв-3

идзуми накамицу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156390/93/1563909390_0:699:2048:1851_1920x0_80_0_0_fe3d98115d8f30f43c1f4692db215d6f.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу рассчитывает, что Россия и США успеют в течение пяти лет заключить соглашение на смену договора СНВ-3.Отвечая на вопрос о том, надеется ли она, что РФ и США успеют заключить новое соглашение до истечения СНВ-3 в 2026 году, Накамицу заявила: "Да, конечно"."Один из ключевых моментов их договоренности в том, что они должны прийти к соглашению на смену СНВ-3. Так что мы определенно надеемся, что они придут к согласию как можно скорее", - сказала она РИА Новости.Говоря о нынешнем диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, Накамицу положительно отозвалась о том, что оба государства "регулярно взаимодействуют". "Обе стороны заявляют, что это сложный процесс, но похоже, что они действительно искренне привержены (достижению договоренности - ред.)", - добавила она.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210625/proverki-1738547427.html

https://ria.ru/20210623/vooruzheniya-1738188985.html

сша

вашингтон (город)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), москва, джо байден, договор снв-3, идзуми накамицу, россия