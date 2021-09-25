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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце - РИА Новости, 25.09.2021
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце
Полиция во французском городе Ницца применила слезоточивый газ в отношении протестующих против санитарных мер, которые попытались устроить демонстрацию у дома... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:55
2021-09-25T21:58
распространение коронавируса
в мире
париж
ницца
франция
кристиан эстрози
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Полиция во французском городе Ницца применила слезоточивый газ в отношении протестующих против санитарных мер, которые попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщает местная газета Nice-Matin."Несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа, когда они хотели устроить демонстрацию под окнами дома Кристиана Эстрози в рамках манифестации против санитарных пропусков в эту субботу в Ницце", - говорится в сообщении газеты.Эстрози отреагировал на действия протестующих на своей странице в Twitter. Он заявил, что не поддастся никаким угрозам "во благо всех жителей Ниццы" и поблагодарил полицию за защиту его семьи."Как государственное должностное лицо я привык к разногласиям, вызывающим провокации, и это часть обязанностей, которые я выполняю. Нападать на дом моей семьи - это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", - написал мэр.Ранее в субботу сообщалось, что очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трёх месяцев. Численность их постепенно снижается.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
https://ria.ru/20210918/parizh-1750696353.html
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в мире, париж, ницца, франция, кристиан эстрози
21:55 25.09.2021 (обновлено: 21:58 25.09.2021)
 
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце

Nice-Matin: полиция в Ницце применила слезоточивый газ против демонстрантов у дома мэра

© AP Photo / Adrienne SurprenantДемонстрация в Париже, Франция
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Adrienne Surprenant
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Полиция во французском городе Ницца применила слезоточивый газ в отношении протестующих против санитарных мер, которые попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщает местная газета Nice-Matin.
"Несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа, когда они хотели устроить демонстрацию под окнами дома Кристиана Эстрози в рамках манифестации против санитарных пропусков в эту субботу в Ницце", - говорится в сообщении газеты.
Эстрози отреагировал на действия протестующих на своей странице в Twitter. Он заявил, что не поддастся никаким угрозам "во благо всех жителей Ниццы" и поблагодарил полицию за защиту его семьи.
"Как государственное должностное лицо я привык к разногласиям, вызывающим провокации, и это часть обязанностей, которые я выполняю. Нападать на дом моей семьи - это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", - написал мэр.
Ранее в субботу сообщалось, что очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трёх месяцев. Численность их постепенно снижается.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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Распространение коронавирусаВ миреПарижНиццаФранцияКристиан Эстрози
 
 
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