https://ria.ru/20210925/demonstratsiya-1751821017.html

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце - РИА Новости, 25.09.2021

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце

Полиция во французском городе Ницца применила слезоточивый газ в отношении протестующих против санитарных мер, которые попытались устроить демонстрацию у дома... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:55

2021-09-25T21:55

2021-09-25T21:58

распространение коронавируса

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париж

ницца

франция

кристиан эстрози

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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Полиция во французском городе Ницца применила слезоточивый газ в отношении протестующих против санитарных мер, которые попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщает местная газета Nice-Matin."Несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа, когда они хотели устроить демонстрацию под окнами дома Кристиана Эстрози в рамках манифестации против санитарных пропусков в эту субботу в Ницце", - говорится в сообщении газеты.Эстрози отреагировал на действия протестующих на своей странице в Twitter. Он заявил, что не поддастся никаким угрозам "во благо всех жителей Ниццы" и поблагодарил полицию за защиту его семьи."Как государственное должностное лицо я привык к разногласиям, вызывающим провокации, и это часть обязанностей, которые я выполняю. Нападать на дом моей семьи - это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело", - написал мэр.Ранее в субботу сообщалось, что очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трёх месяцев. Численность их постепенно снижается.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20210918/parizh-1750696353.html

париж

ницца

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, ницца, франция, кристиан эстрози