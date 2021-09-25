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В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.09.2021
В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о якобы размещении в этой африканской стране частной военной... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T04:18
2021-09-25T09:49
в мире
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дмитрий песков
мид франции‎
евросоюз
жан-ив ле дриан
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о якобы размещении в этой африканской стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".Диоп провел в пятницу встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.В пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, а верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
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в мире, мали, оон, москва, дмитрий песков, мид франции‎, евросоюз, жан-ив ле дриан, жозеп боррель, россия
04:18 25.09.2021 (обновлено: 09:49 25.09.2021)
 
В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"

Глава МИД Мали Диоп заявил, что не обсуждал с Лавровым сообщения о размещении ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп
Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о якобы размещении в этой африканской стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Диоп провел в пятницу встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности, данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривалась ли в ходе беседы тема размещения сотрудников ЧВК в Мали.
В пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, а верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 19:38
Глава МИД Франции пригрозил России в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали
 
В миреМалиООНМоскваДмитрий ПесковМИД Франции‎ЕвросоюзЖан-Ив Ле ДрианЖозеп БоррельРоссия
 
 
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