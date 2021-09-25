https://ria.ru/20210925/chvk-1751735884.html

В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"

В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.09.2021

В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о якобы размещении в этой африканской стране частной военной... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T04:18

2021-09-25T04:18

2021-09-25T09:49

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о якобы размещении в этой африканской стране частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".Диоп провел в пятницу встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.В пятницу тему "присутствия ЧВК "Вагнер" в Мали на встрече с Лавровым поднимал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, а верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил главу МИД Мали Абдулая Диопа, что возможное присутствие ЧВК "Вагнер" в этой стране будет иметь незамедлительные последствия для отношений с Евросоюзом.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.

https://ria.ru/20210924/chvk-1751703378.html

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в мире, мали, оон, москва, дмитрий песков, мид франции‎, евросоюз, жан-ив ле дриан, жозеп боррель, россия