https://ria.ru/20210925/chernyshenko-1751753232.html

Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития

Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития - РИА Новости, 25.09.2021

Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития

Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:18

2021-09-25T11:18

2021-09-25T11:33

наука

общество

россия

москва

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сейчас завершается формирование новой государственной программы научно-технологического развития. Ее проект на совете по науке президенту в ближайшее время будет представлен", - сказал Чернышенко в субботу в Москве на открытии научного фестиваля "Техносреда".В четверг Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.На заседании Чернышенко сообщил, что новая научно-технологическая госпрограмма "постепенно начинает принимать более конкретные очертания" и что на ее реализацию в 2022 году планируется выделить около 1,05 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210708/kuratory-1740388807.html

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общество, россия, москва, дмитрий чернышенко