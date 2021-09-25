https://ria.ru/20210925/chernyshenko-1751753232.html
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития - РИА Новости, 25.09.2021
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития
Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:18
2021-09-25T11:18
2021-09-25T11:33
наука
общество
россия
москва
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748761034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08126ca98e2bbc3c12f49a25d28fa248.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сейчас завершается формирование новой государственной программы научно-технологического развития. Ее проект на совете по науке президенту в ближайшее время будет представлен", - сказал Чернышенко в субботу в Москве на открытии научного фестиваля "Техносреда".В четверг Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.На заседании Чернышенко сообщил, что новая научно-технологическая госпрограмма "постепенно начинает принимать более конкретные очертания" и что на ее реализацию в 2022 году планируется выделить около 1,05 триллиона рублей.
https://ria.ru/20210708/kuratory-1740388807.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748761034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfb21f94ebcf6841f45c528a08a41198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, дмитрий чернышенко
11:18 25.09.2021 (обновлено: 11:33 25.09.2021)
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития
Вице-премьер Чернышенко рассказал о подготовке программы научно-технологического развития