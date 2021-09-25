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Наука
https://ria.ru/20210925/chernyshenko-1751753232.html
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития - РИА Новости, 25.09.2021
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития
Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:18
2021-09-25T11:33
наука
общество
россия
москва
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Сейчас завершается формирование новой государственной программы научно-технологического развития. Ее проект на совете по науке президенту в ближайшее время будет представлен", - сказал Чернышенко в субботу в Москве на открытии научного фестиваля "Техносреда".В четверг Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.На заседании Чернышенко сообщил, что новая научно-технологическая госпрограмма "постепенно начинает принимать более конкретные очертания" и что на ее реализацию в 2022 году планируется выделить около 1,05 триллиона рублей.
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общество, россия, москва, дмитрий чернышенко
11:18 25.09.2021 (обновлено: 11:33 25.09.2021)
 
Чернышенко рассказал о новой программе научно-технологического развития

Вице-премьер Чернышенко рассказал о подготовке программы научно-технологического развития

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проект новой госпрограммы научно-технологического развития РФ в ближайшее время представят на президентском совете по науке и образованию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас завершается формирование новой государственной программы научно-технологического развития. Ее проект на совете по науке президенту в ближайшее время будет представлен", - сказал Чернышенко в субботу в Москве на открытии научного фестиваля "Техносреда".
В четверг Чернышенко провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.
На заседании Чернышенко сообщил, что новая научно-технологическая госпрограмма "постепенно начинает принимать более конкретные очертания" и что на ее реализацию в 2022 году планируется выделить около 1,05 триллиона рублей.
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