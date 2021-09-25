https://ria.ru/20210925/blagodarnost-1751802806.html
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку - РИА Новости, 25.09.2021
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:56
2021-09-25T18:56
2021-09-25T18:56
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва.Ранее Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва."Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан - повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета - выше внутриполитических задач", - сказал Володин на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Он также выразил надежду, что Госдума и дальше будет руководствоваться этим.
https://ria.ru/20210925/volodin-1751800304.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Спикер Госдумы
VII созыва Вячеслав Володин
поблагодарил президента РФ Владимира Путина
за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва.
Ранее Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
"Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан - повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета - выше внутриполитических задач", - сказал Володин на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Он также выразил надежду, что Госдума и дальше будет руководствоваться этим.