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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/blagodarnost-1751802806.html
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку - РИА Новости, 25.09.2021
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:56
2021-09-25T18:56
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва.Ранее Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва."Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан - повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета - выше внутриполитических задач", - сказал Володин на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Он также выразил надежду, что Госдума и дальше будет руководствоваться этим.
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
18:56 25.09.2021
 
Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку

Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва.
Ранее Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
"Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан - повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета - выше внутриполитических задач", - сказал Володин на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Он также выразил надежду, что Госдума и дальше будет руководствоваться этим.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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