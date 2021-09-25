https://ria.ru/20210925/blagodarnost-1751802806.html

Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку

Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку - РИА Новости, 25.09.2021

Володин поблагодарил Путина за доверие и поддержку

Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:56

2021-09-25T18:56

2021-09-25T18:56

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и поддержку как кандидата в спикеры Госдумы нового созыва.Ранее Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва."Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан - повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета - выше внутриполитических задач", - сказал Володин на встрече Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Он также выразил надежду, что Госдума и дальше будет руководствоваться этим.

https://ria.ru/20210925/volodin-1751800304.html

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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия