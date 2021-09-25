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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/bezhentsy-1751744957.html
"Будет хуже": американцы возмутились нападением беженцев на военнослужащую
Американцы возмутились нападением афганских беженцев на военнослужащую в США
"Будет хуже": американцы возмутились нападением беженцев на военнослужащую
Читатели сайта телеканала Fox News резко отреагировали на инцидент с афганскими беженцами, которые напали на американскую военнослужащую в Нью-Мексико. Многие... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:37
2021-09-25T11:36
в мире
сша
нью-мексико
афганистан
фбр
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News резко отреагировали на инцидент с афганскими беженцами, которые напали на американскую военнослужащую в Нью-Мексико. Многие из них уверены, что виной всему — культурные различия, а также поспешное завершение военной операции в Афганистане."Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, — это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях", — написал пользователь с ником Ofutcn."Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи", — посетовал SSr67."Некоторые мигранты, судя по всему, видят в Америке Диснейленд для преступников, где якобы можно взять все что угодно без каких-либо последствий", — возмутился 1PingYes2PingsNo."Если бы все было сделано правильно, их бы спокойно проверили на нашей авиабазе в Афганистане, а не в спешке после того, как мы сбежали оттуда ночью", — подчеркнул msmsuz."Я согласен с заявлением администрацией Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо "вызывающего озабоченность". Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит" — отметил jlshawaz713."Ждем, когда этой военнослужащей предъявят обвинения за то, что она сопротивлялась", — подытожили читатели.Ранее американская военнослужащая, работающая на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщила, что на нее напала группа афганских беженцев, временно содержащихся на объекте. Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.В США находится первая группа беженцев численностью в 37 тысяч человек. По информации СМИ, Белый дом запросил у конгресса деньги, чтобы принять к сентябрю следующего года до 95 тысяч человек. Многие афганцы, которых планируют поселить в Штатах, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их перевозка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/impichment-1751727252.html
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в мире, сша, нью-мексико, афганистан, фбр
09:37 25.09.2021 (обновлено: 11:36 25.09.2021)
 
"Будет хуже": американцы возмутились нападением беженцев на военнослужащую

Читатели Fox News возмутились нападением беженцев из Афганистана на военнослужащую в США

© AP Photo / David GoldmanПалаточный город для беженцев из Афганистана на территории военного комплекса Донья Ана в Нью-Мексико, США
Палаточный город для беженцев из Афганистана на территории военного комплекса Донья Ана в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / David Goldman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News резко отреагировали на инцидент с афганскими беженцами, которые напали на американскую военнослужащую в Нью-Мексико. Многие из них уверены, что виной всему — культурные различия, а также поспешное завершение военной операции в Афганистане.
"Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, — это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях", — написал пользователь с ником Ofutcn.
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"Ничего удивительного. А будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не означает, что они изменили свои убеждения и обычаи", — посетовал SSr67.
"Некоторые мигранты, судя по всему, видят в Америке Диснейленд для преступников, где якобы можно взять все что угодно без каких-либо последствий", — возмутился 1PingYes2PingsNo.
"Если бы все было сделано правильно, их бы спокойно проверили на нашей авиабазе в Афганистане, а не в спешке после того, как мы сбежали оттуда ночью", — подчеркнул msmsuz.
"Я согласен с заявлением администрацией Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо "вызывающего озабоченность". Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит" — отметил jlshawaz713.
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"Ждем, когда этой военнослужащей предъявят обвинения за то, что она сопротивлялась", — подытожили читатели.
Ранее американская военнослужащая, работающая на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщила, что на нее напала группа афганских беженцев, временно содержащихся на объекте. Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.
В США находится первая группа беженцев численностью в 37 тысяч человек. По информации СМИ, Белый дом запросил у конгресса деньги, чтобы принять к сентябрю следующего года до 95 тысяч человек. Многие афганцы, которых планируют поселить в Штатах, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их перевозка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори.
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