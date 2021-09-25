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Шутка Байдена разозлила американцев
Шутка Байдена разозлила американцев - РИА Новости, 25.09.2021
Шутка Байдена разозлила американцев
Президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской, чем вызвал шквал критики в свой адрес со стороны американцев. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:39
2021-09-25T19:14
в мире
сша
индия
джо байден
нарендра моди
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В США разразился скандал из-за шутки Байдена
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской, чем вызвал шквал критики в свой адрес со стороны американцев.В пятницу в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Байдена. Перед тем как пригласить в Овальный кабинет репортеров, президент Соединенных Штатов отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской, и предупредил Моди, что местные журналисты не будут задавать "вопросы по существу". Он также предложил Моди не отвечать американским корреспондентам. Видеозапись со словами Байдена опубликована в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии США.Критика в адрес американских СМИ возмутила пользователей новостного портала Fox News."Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?" — отметил один из пользователей."Говорит, как настоящий диктатор", — написал еще один комментатор.Многие увидели в словах президента покушение на свободу слова в Америке."Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас", — заявил один из читателей Fox News."Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому", — высказался другой пользователь.Американцы критиковали Байдена за то, что он отказывается отвечать на острые вопросы журналистов."Благодаря жесткой прессе в США мы знаем, какое мороженое любит Джо, это был последний вопрос, на который он решился ответить", — добавил один из комментаторов."Пресса не видит, к чему клонит Байден, потому что его всегда клонит в противоположную сторону от места, где он только что напортачил", — заключил другой.Американские журналисты также раскритиковали слова главы Белого дома в социальных сетях."Я решила, что это сказал Моди, но нет, это американский президент", — написала в твиттере журналистка The New York Times.Это не первый раз, когда у Байдена происходили конфликты с представителями СМИ. В конце августа во время пресс-конференции он отказался отвечать на вопрос об Афганистане. Услышав неудобный вопрос, президент прервал беседу с репортерами, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.
https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html
https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html
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в мире, сша, индия, джо байден, нарендра моди
18:39 25.09.2021 (обновлено: 19:14 25.09.2021)
 
Шутка Байдена разозлила американцев

Читатели Fox News раскритиковали шутку президента США Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской, чем вызвал шквал критики в свой адрес со стороны американцев.
В пятницу в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Байдена. Перед тем как пригласить в Овальный кабинет репортеров, президент Соединенных Штатов отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской, и предупредил Моди, что местные журналисты не будут задавать "вопросы по существу". Он также предложил Моди не отвечать американским корреспондентам. Видеозапись со словами Байдена опубликована в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии США.
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Очередная оговорка Байдена возмутила американцев
Критика в адрес американских СМИ возмутила пользователей новостного портала Fox News.
"Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?" — отметил один из пользователей.
"Говорит, как настоящий диктатор", — написал еще один комментатор.
Многие увидели в словах президента покушение на свободу слова в Америке.
"Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас", — заявил один из читателей Fox News.
"Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому", — высказался другой пользователь.
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Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане
Американцы критиковали Байдена за то, что он отказывается отвечать на острые вопросы журналистов.
"Благодаря жесткой прессе в США мы знаем, какое мороженое любит Джо, это был последний вопрос, на который он решился ответить", — добавил один из комментаторов.
"Пресса не видит, к чему клонит Байден, потому что его всегда клонит в противоположную сторону от места, где он только что напортачил", — заключил другой.
Американские журналисты также раскритиковали слова главы Белого дома в социальных сетях.
"Я решила, что это сказал Моди, но нет, это американский президент", — написала в твиттере журналистка The New York Times.
Это не первый раз, когда у Байдена происходили конфликты с представителями СМИ. В конце августа во время пресс-конференции он отказался отвечать на вопрос об Афганистане. Услышав неудобный вопрос, президент прервал беседу с репортерами, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.
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В миреСШАИндияДжо БайденНарендра Моди
 
 
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