https://ria.ru/20210925/astronavt-1751764233.html

Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком

Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком - РИА Новости, 25.09.2021

Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком

Итальянский астронавт Паоло Несполи, трижды побывавший на МКС, сообщил, что страдает от опухоли мозга. В колонке для портала Italian.tech он рассказал, что... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:22

2021-09-25T13:22

2021-09-25T13:22

в мире

италия

европейское космическое агентство

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

итальянское космическое агентство

паоло несполи

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РИМ, 25 сен – РИА Новости. Итальянский астронавт Паоло Несполи, трижды побывавший на МКС, сообщил, что страдает от опухоли мозга. В колонке для портала Italian.tech он рассказал, что диагноз поставлен после томографии, сделанной в конце ноября прошлого года.По словам Несполи, за более чем двадцатилетнюю карьеру астронавта он постоянно проходил медицинские проверки, однако прошлый год с его последствиями пандемии не дал ему ходить на периодические обследования."С того дня моя жизнь, уже искаженная, как и жизни других людей из-за всемирной чрезвычайной ситуации, претерпела новую революцию", - отметил Несполи, добавив, что с поставки диагноза "лимфома" он перестал принимать участие в публичных мероприятиях и прекратил будущие проекты.По прошествии 10 месяцев лечения, признался он, ему сложно сосчитать число дней, проведенных вне больниц.В интервью газете Corriere della Sera Несполи рассказал, что перед прохождением обследования долгое время чувствовал слабость. В момент постановки диагноза врач сообщил ему, что существуют большие возможности для лечения, и Несполи выразил готовность сделать все возможное. За время терапии, добавил он, самым тяжелым моментом стала изоляция в больнице на 23 дня во время последней пересадки стволовых клеток.В пятницу 64-летний Несполи появился на публике на конференции Italian Tech Week. Бывший астронавт выглядел уставшим и похудевшим. Одетый в именную куртку Итальянского космического агентства, он в течение 20 минут участвовал в обсуждении будущего покорения космоса, удостоившись долгих аплодисментов.Несполи провел на орбите 313 дней. Он дважды входил в состав экипажей Международной космической станции, пробыв на ней 159 и 138 суток. С этими показателями он занимает второе место среди астронавтов Европейского космического агентства.

https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html

https://ria.ru/20210325/zaraznyy-rak-1602697388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), итальянское космическое агентство, паоло несполи