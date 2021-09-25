Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
Летавший на МКС итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
РИМ, 25 сен – РИА Новости. Итальянский астронавт Паоло Несполи, трижды побывавший на МКС, сообщил, что страдает от опухоли мозга. В колонке для портала Italian.tech он рассказал, что диагноз поставлен после томографии, сделанной в конце ноября прошлого года.
По словам Несполи, за более чем двадцатилетнюю карьеру астронавта он постоянно проходил медицинские проверки, однако прошлый год с его последствиями пандемии не дал ему ходить на периодические обследования.
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"С того дня моя жизнь, уже искаженная, как и жизни других людей из-за всемирной чрезвычайной ситуации, претерпела новую революцию", - отметил Несполи, добавив, что с поставки диагноза "лимфома" он перестал принимать участие в публичных мероприятиях и прекратил будущие проекты.
По прошествии 10 месяцев лечения, признался он, ему сложно сосчитать число дней, проведенных вне больниц.
"Но теперь, благодаря медицинской помощи врачей и медсестер, а также поддержке родственников и друзей, ситуация, похоже, находится под контролем. "Сбой ликвидирован", - сказали бы мы в космосе. Я вижу, как пресловутый свет в конце туннеля становится все ярче и ярче", - заявил астронавт.
В интервью газете Corriere della Sera Несполи рассказал, что перед прохождением обследования долгое время чувствовал слабость. В момент постановки диагноза врач сообщил ему, что существуют большие возможности для лечения, и Несполи выразил готовность сделать все возможное. За время терапии, добавил он, самым тяжелым моментом стала изоляция в больнице на 23 дня во время последней пересадки стволовых клеток.
В пятницу 64-летний Несполи появился на публике на конференции Italian Tech Week. Бывший астронавт выглядел уставшим и похудевшим. Одетый в именную куртку Итальянского космического агентства, он в течение 20 минут участвовал в обсуждении будущего покорения космоса, удостоившись долгих аплодисментов.
Несполи провел на орбите 313 дней. Он дважды входил в состав экипажей Международной космической станции, пробыв на ней 159 и 138 суток. С этими показателями он занимает второе место среди астронавтов Европейского космического агентства.