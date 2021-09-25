https://ria.ru/20210925/arbuz-1751741215.html

Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза

Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза - РИА Новости, 25.09.2021

Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза

Бахчевые, особенно дыни, очень нежные культуры – поэтому заморозить их на зиму можно, но вряд ли от этой процедуры в домашних условиях можно потом получить... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:50

2021-09-25T08:50

2021-09-25T08:50

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Бахчевые, особенно дыни, очень нежные культуры – поэтому заморозить их на зиму можно, но вряд ли от этой процедуры в домашних условиях можно потом получить гастрономическое удовольствие, считают эксперты, опрошенные РИА Новости."Арбуз, а особенно дыня – плоды с нежной мякотью. Поэтому заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус", - считает узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.По его словам, в обычном холодильнике мякоть просто растечется перед тем как замерзнуть, и получится "замороженный коктейль со льдом".Эксперт считает, что в домашних условиях бахчевые в холодильнике можно хранить не более пяти-шести дней в пластиковых контейнерах. "Разрезать на небольшие кусочки – и удобно, и вкус сохраняется", - добавил Валиев.В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана РИА Новости сообщили, что для длительного хранения арбузов и дынь необходима резкая шоковая заморозка в промышленных условиях."Возможно, в России и нужны такие заводы, но в Узбекистане, где есть дыни, которые созревают даже в октябре, такой необходимости нет. Если только вдруг спрос на такой продукт появится", - сказал сотрудник института.В республике дыни, как правило, сушат и вялят.

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

https://ria.ru/20210810/arbuz-1745128929.html

узбекистан

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общество, еда, узбекистан