https://ria.ru/20210925/arbuz-1751741215.html
Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза
Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза - РИА Новости, 25.09.2021
Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза
Бахчевые, особенно дыни, очень нежные культуры – поэтому заморозить их на зиму можно, но вряд ли от этой процедуры в домашних условиях можно потом получить... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:50
2021-09-25T08:50
2021-09-25T08:50
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Бахчевые, особенно дыни, очень нежные культуры – поэтому заморозить их на зиму можно, но вряд ли от этой процедуры в домашних условиях можно потом получить гастрономическое удовольствие, считают эксперты, опрошенные РИА Новости."Арбуз, а особенно дыня – плоды с нежной мякотью. Поэтому заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус", - считает узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.По его словам, в обычном холодильнике мякоть просто растечется перед тем как замерзнуть, и получится "замороженный коктейль со льдом".Эксперт считает, что в домашних условиях бахчевые в холодильнике можно хранить не более пяти-шести дней в пластиковых контейнерах. "Разрезать на небольшие кусочки – и удобно, и вкус сохраняется", - добавил Валиев.В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана РИА Новости сообщили, что для длительного хранения арбузов и дынь необходима резкая шоковая заморозка в промышленных условиях."Возможно, в России и нужны такие заводы, но в Узбекистане, где есть дыни, которые созревают даже в октябре, такой необходимости нет. Если только вдруг спрос на такой продукт появится", - сказал сотрудник института.В республике дыни, как правило, сушат и вялят.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, еда, узбекистан
Россиян предостерегли от заморозки дыни и арбуза
Узбекские эксперты предостерегли от заморозки дыни и арбуза на зиму
ТАШКЕНТ, 25 сен – РИА Новости. Бахчевые, особенно дыни, очень нежные культуры – поэтому заморозить их на зиму можно, но вряд ли от этой процедуры в домашних условиях можно потом получить гастрономическое удовольствие, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"Арбуз, а особенно дыня – плоды с нежной мякотью. Поэтому заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус", - считает узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.
По его словам, в обычном холодильнике мякоть просто растечется перед тем как замерзнуть, и получится "замороженный коктейль со льдом".
Эксперт считает, что в домашних условиях бахчевые в холодильнике можно хранить не более пяти-шести дней в пластиковых контейнерах. "Разрезать на небольшие кусочки – и удобно, и вкус сохраняется", - добавил Валиев.
В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана
РИА Новости сообщили, что для длительного хранения арбузов и дынь необходима резкая шоковая заморозка в промышленных условиях.
"Возможно, в России
и нужны такие заводы, но в Узбекистане, где есть дыни, которые созревают даже в октябре, такой необходимости нет. Если только вдруг спрос на такой продукт появится", - сказал сотрудник института.
В республике дыни, как правило, сушат и вялят.