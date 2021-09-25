https://ria.ru/20210925/alpinist-1751765387.html

Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали

Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали - РИА Новости, 25.09.2021

Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали

Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:33

2021-09-25T13:33

2021-09-25T15:43

происшествия

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимации республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали двух человек, еще двух перевели из реанимации в обычную палату."Сегодня выписали еще двух человек, всего в больнице остается семь пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

эльбрус

нальчик

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2021

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происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, нальчик, новости - туризм