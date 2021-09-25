Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210925/alpinist-1751765387.html
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали - РИА Новости, 25.09.2021
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:33
2021-09-25T15:43
происшествия
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
нальчик
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимации республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали двух человек, еще двух перевели из реанимации в обычную палату."Сегодня выписали еще двух человек, всего в больнице остается семь пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
эльбрус
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, нальчик, новости - туризм
13:33 25.09.2021 (обновлено: 15:43 25.09.2021)
 
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали

Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали, в больнице остаются семеро

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.
В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимации республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали двух человек, еще двух перевели из реанимации в обычную палату.
"Сегодня выписали еще двух человек, всего в больнице остается семь пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:19
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
 
ТуризмПроисшествияЭльбрусГибель альпинистов на ЭльбрусеНальчикНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03В США при сходе пассажирского поезда с рельсов пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния