https://ria.ru/20210925/alpinist-1751765387.html
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали - РИА Новости, 25.09.2021
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:33
2021-09-25T13:33
2021-09-25T15:43
происшествия
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
туризм
нальчик
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_e705033868182e393a279243efaa1804.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Еще двух пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов выписали из больницы, сейчас в лечебном учреждении остается семеро пострадавших, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.В четверг на Эльбрусе, на высоте 5400 метров, группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находились в реанимации республиканской клинической больницы в Нальчике, всего сюда были доставлены 11 человек. В субботу выписали двух человек, еще двух перевели из реанимации в обычную палату."Сегодня выписали еще двух человек, всего в больнице остается семь пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
эльбрус
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599169_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97bdc64b34b96d2edd1d302f00c00ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, нальчик, новости - туризм
13:33 25.09.2021 (обновлено: 15:43 25.09.2021)
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали
Еще двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали, в больнице остаются семеро