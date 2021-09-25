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В Париже началась акция против санитарных пропусков
В Париже началась акция против санитарных пропусков - РИА Новости, 25.09.2021
В Париже началась акция против санитарных пропусков
Очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:28
2021-09-25T16:58
распространение коронавируса
в мире
париж
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Участники манифестации собрались на площади около Восточного вокзала в 12-м округе французской столицы. Маршрут шествия проходит практически через весь город - от юго-востока до севера. Манифестация должна завершиться около базилики Сакре-Кер на Монмартре.Не слишком многочисленную колонну протестующих, скандирующую лозунги против введения санитарных пропусков, сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Акция проходит без инцидентов.Традиционно в субботу в Париже запланировано несколько акций протеста против санитарных пропусков. Вторая субботняя манифестации проходит по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Она началась на площади Барселоны в 16-м округе.В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трёх месяцев. Численность их постепенно снижается. По информации телеканала BFMTV, в субботу по всей Франции запланировано более 180 манифестаций. В них могут принять участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек.Две недели назад - 11 сентября - манифестация в Париже сопровождалось значительными беспорядками и столкновениями с полицией.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
https://ria.ru/20210912/frantsiya-1749676540.html
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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19
16:28 25.09.2021 (обновлено: 16:58 25.09.2021)
 
В Париже началась акция против санитарных пропусков

В Париже началась одиннадцатая акция против санитарных пропусков

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники во время протестов против COVID-ограничений в Париже
Участники во время протестов против COVID-ограничений в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Очередная массовая акция против санитарных пропусков - одиннадцатая по счету - проходит в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники манифестации собрались на площади около Восточного вокзала в 12-м округе французской столицы. Маршрут шествия проходит практически через весь город - от юго-востока до севера. Манифестация должна завершиться около базилики Сакре-Кер на Монмартре.
Не слишком многочисленную колонну протестующих, скандирующую лозунги против введения санитарных пропусков, сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Акция проходит без инцидентов.
Традиционно в субботу в Париже запланировано несколько акций протеста против санитарных пропусков. Вторая субботняя манифестации проходит по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Она началась на площади Барселоны в 16-м округе.
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В общей сложности акции против решения властей расширить практику использования санитарных пропусков длятся во Франции около трёх месяцев. Численность их постепенно снижается. По информации телеканала BFMTV, в субботу по всей Франции запланировано более 180 манифестаций. В них могут принять участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек.
Две недели назад - 11 сентября - манифестация в Париже сопровождалось значительными беспорядками и столкновениями с полицией.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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