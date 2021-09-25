https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751768742.html

Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ

Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ - РИА Новости, 25.09.2021

Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ

Полиция в Москве предупредила собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции, которую ранее анонсировала КПРФ,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:08

2021-09-25T14:08

2021-09-25T16:33

выборы в государственную думу

общество

москва

кпрф

геннадий зюганов

кирилл щитов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция в Москве предупредила собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции, которую ранее анонсировала КПРФ, несмотря на предупреждения прокуратуры и ГУМВД, передаёт корреспондент РИА Новости.На Пушкинской площади собрались люди. На месте присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфёнов. На площади организаторы несогласованной акции устанавливают колонки.Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает собравшихся о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Но пока правоохранители никого не задерживают.Московский горком КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов накануне заявили, что считают акцию встречей депутатов с избирателями и в связи с этим - законной. В КПР заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования по выборам в Госдуму в Москве.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20210924/kprf-1751692211.html

https://ria.ru/20210924/zyuganov-1751683283.html

https://ria.ru/20210924/vstrecha-1751665636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, кпрф, геннадий зюганов, кирилл щитов