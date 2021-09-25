https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751768742.html
Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ
Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ - РИА Новости, 25.09.2021
Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ
Полиция в Москве предупредила собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции, которую ранее анонсировала КПРФ,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:08
2021-09-25T14:08
2021-09-25T16:33
выборы в государственную думу
общество
москва
кпрф
геннадий зюганов
кирилл щитов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция в Москве предупредила собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции, которую ранее анонсировала КПРФ, несмотря на предупреждения прокуратуры и ГУМВД, передаёт корреспондент РИА Новости.На Пушкинской площади собрались люди. На месте присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфёнов. На площади организаторы несогласованной акции устанавливают колонки.Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает собравшихся о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Но пока правоохранители никого не задерживают.Московский горком КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов накануне заявили, что считают акцию встречей депутатов с избирателями и в связи с этим - законной. В КПР заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования по выборам в Госдуму в Москве.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
https://ria.ru/20210924/kprf-1751692211.html
https://ria.ru/20210924/zyuganov-1751683283.html
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общество, москва, кпрф, геннадий зюганов, кирилл щитов
14:08 25.09.2021 (обновлено: 16:33 25.09.2021)
Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ
Полиция на Пушкинской площади в Москве предупредила о незаконности акции КПРФ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция в Москве предупредила собравшихся на Пушкинской площади людей о незаконности несогласованной с властями Москвы акции, которую ранее анонсировала КПРФ, несмотря на предупреждения прокуратуры и ГУМВД, передаёт корреспондент РИА Новости.
На Пушкинской площади собрались люди. На месте присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфёнов. На площади организаторы несогласованной акции устанавливают колонки.
Полиция с помощью громкоговорителей предупреждает собравшихся о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Но пока правоохранители никого не задерживают.
Московский горком КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов
накануне заявили, что считают акцию встречей депутатов с избирателями и в связи с этим - законной. В КПР заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования по выборам в Госдуму в Москве.
Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность.
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов
ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве
не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.