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В Киеве заявили о превращении Украины в "токсичный актив"
В Киеве заявили о превращении Украины в "токсичный актив" - РИА Новости, 25.09.2021
В Киеве заявили о превращении Украины в "токсичный актив"
Американский президент Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, так как для США она превратилась в "токсичный актив", такое РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T06:51
2021-09-25T06:51
2021-09-25T06:51
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Американский президент Джо Байден не упомянул Украину в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, так как для США она превратилась в "токсичный актив", такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" выразил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник."Сегодня Украина – проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине – ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине - нет оснований", - заявил политолог.По его словам, Украина на данный момент не интересна США, и является для них "даже тактически опасной". "Вопросы, которые вокруг Украины, они нерешаемы сегодня. Эскалация, поднимание этих вопросов, ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает", – указал он.Как отметил Бортник, каких-либо реальных американских интересов на Украине практически нет."Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато еще большими потерями по репутации. Но и актива, который не полезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции. Вот для западных партнеров сегодня мы перешли в роль токсичного актива", – заключил политолог.
https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон, руслан бортник, россия
В Киеве заявили о превращении Украины в "токсичный актив"
Киевский политолог Бортник назвал Украину "токсичным активом" для США
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.
Американский президент Джо Байден
не упомянул Украину
в ходе своего выступления на Генассамблее ООН
, так как для США
она превратилась в "токсичный актив", такое мнение в эфире YouTube-канала "Первый казацкий
" выразил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
.
"Сегодня Украина – проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине – ухудшать диалог с Российской Федерацией
. Сказать что-то хорошее об Украине - нет оснований", - заявил политолог.
По его словам, Украина на данный момент не интересна США, и является для них "даже тактически опасной". "Вопросы, которые вокруг Украины, они нерешаемы сегодня. Эскалация, поднимание этих вопросов, ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает", – указал он.
Как отметил Бортник, каких-либо реальных американских интересов на Украине практически нет.
"Мы переходим в роль токсичного актива. Актива, который сбросить просто так нельзя, потому что это чревато еще большими потерями по репутации. Но и актива, который не полезен, опасен, который надо держать на дистанции, в изоляции. Вот для западных партнеров сегодня мы перешли в роль токсичного актива", – заключил политолог.