Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном
Талибы направили тысячи бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном
КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) заявили, что направили в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном тысячи бойцов спецназа.
"Десятки спецподразделений Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) были развернуты в Тахаре..., были размещены... десятки тысяч спецназовцев", - написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахид.
Dozens of special forces of the Islamic Emirate's Mansoori Army were deployed in Takhar to eliminate security and other potential threats.— Zabihullah Mujahid (@Zabihullah_M3) September 25, 2021
Tens of thousands of special forces from
"Lashkar-e-Mansoori Islamic Emirate" were deployed to remove potential security threats & other pic.twitter.com/9OGFuCgzK7
Согласно представителю талибов, мера направлена на устранение угроз безопасности.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.