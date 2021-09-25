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Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном

Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном - РИА Новости, 25.09.2021

Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном

Талибы (движение "Талибан"*) заявили, что направили в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном тысячи бойцов спецназа. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:04

2021-09-25T14:04

2021-09-25T14:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

таджикистан

тахар

россия

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) заявили, что направили в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном тысячи бойцов спецназа."Десятки спецподразделений Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) были развернуты в Тахаре..., были размещены... десятки тысяч спецназовцев", - написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахид.Согласно представителю талибов, мера направлена на устранение угроз безопасности.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

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тахар

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в мире, оон, талибан, таджикистан, тахар, россия, мохаммад хасан ахунд, забиулла муджахид