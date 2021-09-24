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Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи - РИА Новости, 24.09.2021
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи
Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:27
2021-09-24T10:27
происшествия
астраханская область
харабалинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по региону."По предварительным данным, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате указанных действий змея укусила мужчину за язык", - говорится в сообщении.Мужчину доставили в реанимацию местной больницы, где он скончался спустя несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом."Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
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происшествия, астраханская область, харабалинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:27 24.09.2021
 
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи

Житель Астраханской области умер от отравления после исполнения трюка с заглатыванием змеи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по региону.
"По предварительным данным, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате указанных действий змея укусила мужчину за язык", - говорится в сообщении.
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"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
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ПроисшествияАстраханская областьХарабалинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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