https://ria.ru/20210924/zmeya-1751573288.html
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи - РИА Новости, 24.09.2021
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи
Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:27
2021-09-24T10:27
2021-09-24T10:27
происшествия
астраханская область
харабалинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по региону."По предварительным данным, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате указанных действий змея укусила мужчину за язык", - говорится в сообщении.Мужчину доставили в реанимацию местной больницы, где он скончался спустя несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом."Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20181104/1532130495.html
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происшествия, астраханская область, харабалинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи
Житель Астраханской области умер от отравления после исполнения трюка с заглатыванием змеи