https://ria.ru/20210924/zmeya-1751573288.html

Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи

Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи - РИА Новости, 24.09.2021

Житель Астраханской области умер после трюка с заглатыванием змеи

Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:27

2021-09-24T10:27

2021-09-24T10:27

происшествия

астраханская область

харабалинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти жителя Астраханской области, который демонстрировал знакомым номер с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России по региону."По предварительным данным, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате указанных действий змея укусила мужчину за язык", - говорится в сообщении.Мужчину доставили в реанимацию местной больницы, где он скончался спустя несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом."Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20181104/1532130495.html

https://ria.ru/20190704/1556219160.html

астраханская область

харабалинский район

россия

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происшествия, астраханская область, харабалинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия