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В МГИК рассказали о жалобах на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
В МГИК рассказали о жалобах на онлайн-голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
В МГИК рассказали о жалобах на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Всего пять жалоб по четырем округам поданы в связи с онлайн-голосованием по вопросам о трудности наблюдения, сообщил председатель Московской городской... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:30
2021-09-24T12:30
2021-09-24T12:30
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
московская городская избирательная комиссия
юрий ермолов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Всего пять жалоб по четырем округам поданы в связи с онлайн-голосованием по вопросам о трудности наблюдения, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов на заседании ЦИК."По факту: пять жалоб по четырем округам подано в связи с дистанционным электронным голосованием, все жалобы касаются вопросов, связанных с трудностью наблюдения и вытекающими отсюда неверием наших избирателей в правильности подведения итогов, в правильности учета голосов, поданных избирателями", - сказал Ермолов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов
В МГИК рассказали о жалобах на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
МГИК зафиксировала пять жалоб по наблюдению за онлайн-голосованием на выборах в Госдуму