https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579689.html

Зеленского назвали президентом Украины с самым большим числом врагов

Зеленского назвали президентом Украины с самым большим числом врагов - РИА Новости, 24.09.2021

Зеленского назвали президентом Украины с самым большим числом врагов

У Владимира Зеленского столько врагов, сколько не было ни у одного из президентов Украины, заявил основатель Управления по борьбе с организованной преступностью РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:58

2021-09-24T10:58

2021-09-24T13:31

политика

в мире

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У Владимира Зеленского столько врагов, сколько не было ни у одного из президентов Украины, заявил основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.По мнению оперативника, такого давления на власть не было ни во времена СССР, ни в новейшей истории страны.Он подчеркнул, что в качестве основной причины покушения на первого советника Зеленского Сергея Шефира следует рассматривать политические мотивы.Автомобиль Шефира ранее обстреляли под Киевом, на месте преступления нашли два десятка гильз.Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что это могло быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов. Он также не исключил "российский след". При этом Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому и выразил мнение, что сам помощник не был его целью.

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751549254.html

украина

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политика, в мире, украина, киев, владимир зеленский