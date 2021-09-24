10:58 24.09.2021 (обновлено: 13:31 24.09.2021)
Зеленского назвали президентом Украины с самым большим числом врагов
Основатель УБОП Украины Кур: у Зеленского очень много врагов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У Владимира Зеленского столько врагов, сколько не было ни у одного из президентов Украины, заявил основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.
"На сегодняшний момент я увидел, что ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти. Столько врагов, как у него, я не видел ни у одного президента последних времен", — отметил он.
По мнению оперативника, такого давления на власть не было ни во времена СССР, ни в новейшей истории страны.
"Этот молодой человек (Зеленский. — Прим. ред.) просто не знает, куда он попал. Он, грубо говоря, зашел в темную комнату, а там уже давно стоят, и глаза привыкли", — добавил Кур.
Он подчеркнул, что в качестве основной причины покушения на первого советника Зеленского Сергея Шефира следует рассматривать политические мотивы.
Автомобиль Шефира ранее обстреляли под Киевом, на месте преступления нашли два десятка гильз.
Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что это могло быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов. Он также не исключил "российский след". При этом Арахамия назвал покушение посланием Зеленскому и выразил мнение, что сам помощник не был его целью.