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За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины - РИА Новости, 24.09.2021
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:56
2021-09-24T10:56
в мире
украина
сша
оон
мальдивы
владимир зеленский
верховная рада украины
ренат кузьмин
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а украинский флаг не вывесили, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился, в том числе, с Шахидом."Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница", - написал Кузьмин в Telegram-канале и опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН.
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в мире, украина, сша, оон, мальдивы, владимир зеленский, верховная рада украины, ренат кузьмин, абдулла шахид, оппозиционная платформа - за жизнь
10:56 24.09.2021
 
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины

За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Выступление президента Украины Владимира Зеленского на трибуне Генеральной ассамблеи ООН
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на трибуне Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а украинский флаг не вывесили, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился, в том числе, с Шахидом.
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"Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница", - написал Кузьмин в Telegram-канале и опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН.
 
В миреУкраинаСШАООНМальдивыВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРенат КузьминАбдулла ШахидОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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