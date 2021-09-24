https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579007.html
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины - РИА Новости, 24.09.2021
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:56
2021-09-24T10:56
2021-09-24T10:56
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а украинский флаг не вывесили, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил США, где встретился, в том числе, с Шахидом."Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница", - написал Кузьмин в Telegram-канале и опубликовал фото со встречи, где за спинами Зеленского и Шахида висят только флаги Мальдив и ООН.
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в мире, украина, сша, оон, мальдивы, владимир зеленский, верховная рада украины, ренат кузьмин, абдулла шахид, оппозиционная платформа - за жизнь
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины
За спиной Зеленского на переговорах в ООН не вывесили флаг Украины