06:14 24.09.2021 (обновлено: 17:16 24.09.2021)
В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию
Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придется бежать в Россию из-за закона об олигархах
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Принятие закона "Об олигархах" может привести к бегству украинского лидера Владимира Зеленского в Россию, заявил в Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее Рада по предложению президента приняла документ, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о закреплении за бизнесменами статуса олигарха и вести специальный реестр. Им запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.
Политик считает, что проект превращает Украину "в монархию под руководством Владимира Первого".
"Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где расположен офис президента. — Прим. ред.)", — утверждает Гончаренко.
Парламентарий выразил мнение, что документ позволит влиять на СМИ, чтобы те не освещали, как "власть грабит страну".
"Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом", — предположил депутат.
Он отметил, что проект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".
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