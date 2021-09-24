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В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию
В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию - РИА Новости, 24.09.2021
В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию
Принятие закона "Об олигархах" может привести к бегству украинского лидера Владимира Зеленского в Россию, заявил в Telegram депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:14
2021-09-24T17:16
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
венецианская комиссия
европейская солидарность
алексей гончаренко
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Принятие закона "Об олигархах" может привести к бегству украинского лидера Владимира Зеленского в Россию, заявил в Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Ранее Рада по предложению президента приняла документ, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о закреплении за бизнесменами статуса олигарха и вести специальный реестр. Им запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.Политик считает, что проект превращает Украину "в монархию под руководством Владимира Первого".Парламентарий выразил мнение, что документ позволит влиять на СМИ, чтобы те не освещали, как "власть грабит страну".Он отметил, что проект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, венецианская комиссия, европейская солидарность, алексей гончаренко, россия
06:14 24.09.2021 (обновлено: 17:16 24.09.2021)
 
В Раде предрекли Зеленскому бегство в Россию

Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придется бежать в Россию из-за закона об олигархах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Принятие закона "Об олигархах" может привести к бегству украинского лидера Владимира Зеленского в Россию, заявил в Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Ранее Рада по предложению президента приняла документ, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о закреплении за бизнесменами статуса олигарха и вести специальный реестр. Им запрещается делать взносы для поддержки политических партий и быть покупателями объектов большой приватизации.
Политик считает, что проект превращает Украину "в монархию под руководством Владимира Первого".

"Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где расположен офис президента. — Прим. ред.)", — утверждает Гончаренко.

Парламентарий выразил мнение, что документ позволит влиять на СМИ, чтобы те не освещали, как "власть грабит страну".

"Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом", — предположил депутат.

Он отметил, что проект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссияЕвропейская солидарностьАлексей ГончаренкоРоссия
 
 
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