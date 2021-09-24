02:48 24.09.2021 (обновлено: 04:15 24.09.2021)
"Люди умирают": на Украине заявили о трусости Зеленского из-за слов о Крыме
Депутат Рады Кива: обвинения Зеленского в адрес России из-за Крыма говорят о его трусости
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram высказывание Владимира Зеленского, который в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН осудил Россию из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.
По мнению парламентария, президент Украины сделал это безосновательно, в то время как сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных украинских политиков, включая Виктора Медведчука.
"Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди", — считает Кива.
Депутат Верховной рады напомнил Зеленскому о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также о наложении санкций против украинцев "без суда и следствия".
"Все, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!" — заключил парламентарий.
Как сообщили ранее в пресс-службе МВД Крыма, 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части полуострова. Его работу восстановили на следующий день.
15 сентября, 14:43Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему
ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредника — зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис"* Наримана Джелялова, непосредственных исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка страны обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.
Ведомство отмечает, что диверсию санкционировал начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов — "участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ".
Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия", которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Всех троих арестовали.
* Террористическая организация, запрещенная в России.