https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751549254.html

"Люди умирают": на Украине заявили о трусости Зеленского из-за слов о Крыме

"Люди умирают": на Украине заявили о трусости Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 24.09.2021

"Люди умирают": на Украине заявили о трусости Зеленского из-за слов о Крыме

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram высказывание Владимира Зеленского, который в ходе выступления на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:48

2021-09-24T02:48

2021-09-24T04:15

в мире

украина

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

telegram (приложение)

илья кива

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram высказывание Владимира Зеленского, который в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН осудил Россию из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.По мнению парламентария, президент Украины сделал это безосновательно, в то время как сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных украинских политиков, включая Виктора Медведчука.Депутат Верховной рады напомнил Зеленскому о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также о наложении санкций против украинцев "без суда и следствия".Как сообщили ранее в пресс-службе МВД Крыма, 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части полуострова. Его работу восстановили на следующий день.ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредника — зампредседателя запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис"* Наримана Джелялова, непосредственных исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка страны обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.Ведомство отмечает, что диверсию санкционировал начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов — "участник неудачной акции в 2016 году, во время которой он убил сотрудника ФСБ".Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия", которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Всех троих арестовали.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

https://ria.ru/20210923/oshibka-1751392519.html

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в мире, украина, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, telegram (приложение), илья кива, россия