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Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами
Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами - РИА Новости, 24.09.2021
Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами
Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:15
2021-09-24T06:15
общество
открытие (банк)
дальний восток
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Остальные же россияне хотели бы зарабатывать больше. Так, 61% респондентов желает получать зарплату в 2-3 раза больше, чем сейчас. Каждый пятый опрошенный хочет нарастить заработок в 5-7 раз, а еще 16% - в 10-20 раз.Более половины россиян (51%) заявили, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Выше всего доля тех, кто по собственным оценкам зарабатывает достаточно, - на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего - на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Остальные же россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других - москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).Свои способности тратить россияне оценивают в целом положительно: 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Около 16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает, примерно 14% россиян похвастались умением тратить деньги с размахом. Еще 11% граждан сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить.
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дальний восток
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общество, открытие (банк), дальний восток
06:15 24.09.2021
 
Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами

Банк "Открытие": только три процента россиян полностью довольны размером своей зарплаты

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет", - выяснили аналитики, проведя исследование, в ходе которого 17-22 сентября по репрезентативной выборке были опрошены 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Остальные же россияне хотели бы зарабатывать больше. Так, 61% респондентов желает получать зарплату в 2-3 раза больше, чем сейчас. Каждый пятый опрошенный хочет нарастить заработок в 5-7 раз, а еще 16% - в 10-20 раз.
Более половины россиян (51%) заявили, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Выше всего доля тех, кто по собственным оценкам зарабатывает достаточно, - на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего - на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Остальные же россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других - москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).
Свои способности тратить россияне оценивают в целом положительно: 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Около 16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает, примерно 14% россиян похвастались умением тратить деньги с размахом. Еще 11% граждан сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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ОбществоОткрытие (банк)Дальний Восток
 
 
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