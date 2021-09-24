https://ria.ru/20210924/zarplata-1751555107.html

Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами

Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами - РИА Новости, 24.09.2021

Эксперты выяснили, сколько россиян довольны своими доходами

Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T06:15

2021-09-24T06:15

2021-09-24T06:15

общество

открытие (банк)

дальний восток

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 60% россиян хотели бы получать в 2-3 раза больше своих нынешних доходов, при этом идеальной свою имеющуюся зарплату считают только 3% граждан, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Остальные же россияне хотели бы зарабатывать больше. Так, 61% респондентов желает получать зарплату в 2-3 раза больше, чем сейчас. Каждый пятый опрошенный хочет нарастить заработок в 5-7 раз, а еще 16% - в 10-20 раз.Более половины россиян (51%) заявили, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Выше всего доля тех, кто по собственным оценкам зарабатывает достаточно, - на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего - на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). Остальные же россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других - москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).Свои способности тратить россияне оценивают в целом положительно: 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Около 16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает, примерно 14% россиян похвастались умением тратить деньги с размахом. Еще 11% граждан сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить.

https://ria.ru/20210922/zarplata-1751228548.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, открытие (банк), дальний восток