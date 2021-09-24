06:39 24.09.2021 (обновлено: 06:54 24.09.2021)
В МВД рассказали, как Британия игнорирует запросы России на правовую помощь
МВД: Британия систематически игнорирует запросы России на правовую помощь
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За 2020-й и 2021 годы Москва направила Лондону 29 запросов на правовую помощь, ее оказали только по трем из них, сообщили РИА Новости в МВД России.
"Данный факт свидетельствует о развитии тенденции, выражающейся в игнорировании компетентными органами указанного государства обязательств по исполнению запросов российской стороны, что не позволяет установить значимые обстоятельства совершенных преступлений и является препятствием для принятия законных решений по уголовным делам", — сообщили в пресс-центре ведомства.
Там также поделились статистикой по выдаче обвиняемых по уголовным преступлениям из всех стран за 2020 год и полгода 2021 года: выдано 44 лица, разыскиваемых по уголовным делам в производстве МВД.
В этот период Великобритания отказала в одном запросе Генеральной прокуратуры России на выдачу обвиняемого по уголовному делу в производстве Следственного департамента МВД.
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В ответе подчеркивается, что Великобритания отказывала на запросы российских правоохранительных органов в выдаче обвиняемых по уголовным делам и в другие периоды.
Согласно ответу пресс-центра, соответствующие вопросы регулируются международными договорами, среди которых — Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и двусторонние договоры, заключенные Россией с иностранными партнерами в сфере экстрадиции.
Уточняется, что наиболее активное международное сотрудничество по правовой помощи, в том числе по выдаче обвиняемых, ведется с государствами-участниками СНГ.