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Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку
Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку - РИА Новости, 25.09.2021
Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку
У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T17:20
2021-09-25T00:38
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сергей сарапульцев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, сообщил "Коммерсант"."Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня, грешного, за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного", — приводит издание содержание предсмертной записки.Жена Сарапульцева нашла его мертвым в доме, уточняется в статье.После случившегося в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщало ведомство.Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.С 1994 по 2002 год работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.В 2008-м Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".
https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751534016.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, сергей сарапульцев
17:20 24.09.2021 (обновлено: 00:38 25.09.2021)
 
Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

"Ъ": найденный мертвым глава пермского СК Сарапульцев оставил предсмертную записку

© Фото : СК РФСергей Сарапульцев
Сергей Сарапульцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, сообщил "Коммерсант".
"Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня, грешного, за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного", — приводит издание содержание предсмертной записки.
Видео с территории, где обнаружили мертвым главу СК Пермского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 21:10
Полиция работает в поселке, где нашли мертвым главу СУСК по Пермскому краю
Жена Сарапульцева нашла его мертвым в доме, уточняется в статье.
После случившегося в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщало ведомство.
Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.
С 1994 по 2002 год работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.
С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.
В 2008-м Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:47
Биография Сергея Сарапульцева
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСергей Сарапульцев
 
 
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