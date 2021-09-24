https://ria.ru/20210924/zapiska-1751674407.html

Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку - РИА Новости, 25.09.2021

Найденный мертвым глава пермского СК оставил предсмертную записку

У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-24T17:20

2021-09-24T17:20

2021-09-25T00:38

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сергей сарапульцев

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку, сообщил "Коммерсант"."Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня, грешного, за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня, раба твоего недостойного", — приводит издание содержание предсмертной записки.Жена Сарапульцева нашла его мертвым в доме, уточняется в статье.После случившегося в центральном аппарате СК проводится процессуальная проверка, сообщало ведомство.Сарапульцев родился 14 января 1967 года в селе Орда в Пермском крае. С 1984 по 1989 год он был курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, а в 2004-м окончил юрфак Пермского государственного университета.С 1994 по 2002 год работал в органах Федеральной службы налоговой полиции по Пермскому краю, а с 2002 года — в прокуратуре.С 2009 по 2011 год Сарапульцев был заместителем руководителя СУ СК по Пермскому краю. По указу президента Владимира Путина в 2018 году его назначили руководителем регионального управления СК на пять лет.В 2008-м Сарапульцева наградили медалью "Доблесть и отвага".

https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751534016.html

https://ria.ru/20210923/sarapultsev-1751516306.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, сергей сарапульцев