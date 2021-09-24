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Топ-менеджера "Новатэка" освободили под залог в 80 миллионов долларов
Топ-менеджера "Новатэка" освободили под залог в 80 миллионов долларов - РИА Новости, 24.09.2021
Топ-менеджера "Новатэка" освободили под залог в 80 миллионов долларов
Обвиняемый в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Джитвэй отпущен под залог, следует из документов суда штата... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:55
2021-09-24T18:55
2021-09-24T19:13
экономика
сша
новатэк
марк джетвей
флорида
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Обвиняемый в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Джитвэй отпущен под залог, следует из документов суда штата Флорида, который рассматривает дело.Там отмечается, что процесс возобновится 30 сентября, чтобы установить дальнейший статус условий освобождения.Прокуратура потребовала установить размер залога в 80 миллионов долларов. Джитвэй не признает вину.Минюст США ранее сообщил об аресте финансового директора "Новатэка" по обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Ведомство утверждает, что он сделал свою супругу-россиянку бенефициаром и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила, что они не получали никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера и что его арест не скажется на деятельности компании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле интересуются судьбой Джитвэя, поскольку он — гражданин России, но из-за его американского подданства не могут вмешиваться в дело.
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экономика, сша, новатэк, марк джетвей, флорида
18:55 24.09.2021 (обновлено: 19:13 24.09.2021)
Топ-менеджера "Новатэка" освободили под залог в 80 миллионов долларов
Топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя освободили под залог в 80 миллионов долларов