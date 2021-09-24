https://ria.ru/20210924/whatsapp-1751582328.html

WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк

WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк - РИА Новости, 24.09.2021

WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк

Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfo РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:10

2021-09-24T11:10

2021-09-24T11:10

наука

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfoWhatsApp предлагает кэшбэк в размере до 10 фунтов стерлингов (примерно 1000 рублей) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.Кэшбэк появился в качестве эксперимента в приложении WhatsApp, но только в закрытом бета-тестировании. Над списком чатов появляется сообщение "Получите кэшбэк при следующем платеже". Нажав на него, пользователь автоматически вступает в программу возвращения средств.Пока функция тестируется только в Индии, где WhatsApp активно продвигает свой сервис денежных переводов, но позже может быть распространена и на другие страны.

https://ria.ru/20210916/whatsapp-1750356424.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, whatsapp inc.