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Наука
https://ria.ru/20210924/whatsapp-1751582328.html
WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк
WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк - РИА Новости, 24.09.2021
WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк
Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfo РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:10
2021-09-24T11:10
наука
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfoWhatsApp предлагает кэшбэк в размере до 10 фунтов стерлингов (примерно 1000 рублей) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.Кэшбэк появился в качестве эксперимента в приложении WhatsApp, но только в закрытом бета-тестировании. Над списком чатов появляется сообщение "Получите кэшбэк при следующем платеже". Нажав на него, пользователь автоматически вступает в программу возвращения средств.Пока функция тестируется только в Индии, где WhatsApp активно продвигает свой сервис денежных переводов, но позже может быть распространена и на другие страны.
https://ria.ru/20210916/whatsapp-1750356424.html
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технологии, whatsapp inc.
11:10 24.09.2021
 

WhatsApp предложит своим пользователям кэшбэк

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp скоро предложит своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные в нем. Об этом сообщает портал WABetaInfo
WhatsApp предлагает кэшбэк в размере до 10 фунтов стерлингов (примерно 1000 рублей) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.
Кэшбэк появился в качестве эксперимента в приложении WhatsApp, но только в закрытом бета-тестировании. Над списком чатов появляется сообщение "Получите кэшбэк при следующем платеже". Нажав на него, пользователь автоматически вступает в программу возвращения средств.
Пока функция тестируется только в Индии, где WhatsApp активно продвигает свой сервис денежных переводов, но позже может быть распространена и на другие страны.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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НаукаТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
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