https://ria.ru/20210924/vymogatelstvo-1751581619.html

У кандидата в депутаты Госдумы вымогали деньги, обвинив в изнасиловании

У кандидата в депутаты Госдумы вымогали деньги, обвинив в изнасиловании - РИА Новости, 24.09.2021

У кандидата в депутаты Госдумы вымогали деньги, обвинив в изнасиловании

Аферисты пытались выманить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей под предлогом изнасилования, которого на самом деле не было, сообщила в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:06

2021-09-24T11:06

2021-09-24T11:14

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Аферисты пытались выманить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей под предлогом изнасилования, которого на самом деле не было, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей. Злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Государственную думу VIII созыва", - сказала Волк.О ком именно идет речь - уточняется.В частности, по данным следствия, двое мошенников были знакомы с руководителем некоего общественного движения - известным предпринимателем. Сообщники решили скомпрометировать его: уговорили приехать в Краснодар для встречи с крупным бизнесменом, якобы планировавшим вложить в кампанию кандидата 20 миллионов рублей.Встреча проходила в ресторане: там же присутствовала девушка, которая по сценарию мошенников должна была сначала взять интервью у гостя, а затем сыграть роль изнасилованной."Во время ужина аферисты активно подливали гостю спиртное и подмешали в него неустановленное вещество. После того, как он почувствовал себя плохо, злоумышленница проводила его в номер, где задержалась на два с половиной часа, а затем ушла", - отметила Волк.Позднее злоумышленники вернулись в отель и сообщили кандидату, что девушка сообщила в полицию об изнасиловании. Один из них пообещал "закрыть" вопрос за 10 миллионов рублей, поскольку, с его слов, один из родственников якобы занимает высокий пост в местной полиции.Кандидат к этому моменту "начал приходить в себя" и отказался от сделки, но злоумышленники пошли дальше: мнимая потерпевшая посетила региональный СК РФ и сообщила об изнасиловании уже там."И шантаж продолжился, причем требуемая сумма возросла еще на пять миллионов рублей", - отметила Волк.Но в это же время подельники попали в поле зрения оперативников ГУСБ МВД РФ: все четверо были задержаны, были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе.При обысках у фигурантов обнаружили поддельные удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов. "Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний, совершенных в различных регионах России", - отметила представитель МВД РФ.

https://ria.ru/20210312/vymogatelstvo-1600978037.html

https://ria.ru/20210907/iznasilovanie-1749039362.html

https://ria.ru/20210331/obvinenie-1603570199.html

https://ria.ru/20201222/donos-1590317099.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия