https://ria.ru/20210924/vybory-1751728810.html
СМИ: в ФРГ "результаты" экзит-поллов опубликовали за два дня до выборов
СМИ: в ФРГ "результаты" экзит-поллов опубликовали за два дня до выборов - РИА Новости, 25.09.2021
СМИ: в ФРГ "результаты" экзит-поллов опубликовали за два дня до выборов
Немецкий телеканал ARD в прямом эфире по ошибке пустил строку с "результатами exit poll" за два дня до выборов в бундестаг, сообщает Bild. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T23:57
2021-09-24T23:57
2021-09-25T05:28
в мире
германия
ангела меркель
ard
хдс/хсс
bild
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Немецкий телеканал ARD в прямом эфире по ошибке пустил строку с "результатами exit poll" за два дня до выборов в бундестаг, сообщает Bild.Издание опубликовало снимок экрана телевизора, в новостной строке видна надпись "Exit poll по выборам в бундестаг на 17:46". Согласно попавшим в эфир "данным", Социал-демократическая партия Германии "получила" 22,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов "набрал" 22,1%, Свободной демократической партии "досталось" 13,2%, а "Альтернативе для Германии" - 10%. Строка погасла через несколько секунд, прежде чем показать "результаты" остальных партий.Основаны ли эти цифры на каких-то конкретных данных или были выдуманы - неизвестно. Сам телеканал ситуацию пока не прокомментировал, пишет издание.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Действующий канцлер Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html
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в мире, германия, ангела меркель, ard, хдс/хсс, bild
23:57 24.09.2021 (обновлено: 05:28 25.09.2021)
СМИ: в ФРГ "результаты" экзит-поллов опубликовали за два дня до выборов
Bild: телеканал ARD опубликовали результаты экзит-поллов за два дня до выборов в бундестаг