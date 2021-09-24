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Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму
Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму
Российский Центризбирком сделал на прошедших выборах все что мог, а судить о результатах уже избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:32
2021-09-24T14:32
2021-09-24T14:34
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
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элла памфилова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком сделал на прошедших выборах все что мог, а судить о результатах уже избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Огромное спасибо нашим избирателям. Мы сделали все что могли, исходя из своего понимания чести и совести, все, что могли, а судить уже вам", - сказала Памфилова журналистам после подведения итогов голосования в пятницу.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова
14:32 24.09.2021 (обновлено: 14:34 24.09.2021)
Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова: Центризбирком сделал все что мог, исходя из своего понимания совести