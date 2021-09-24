https://ria.ru/20210924/vybory-1751635962.html

Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму

Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму

Российский Центризбирком сделал на прошедших выборах все что мог, а судить о результатах уже избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:32

2021-09-24T14:32

2021-09-24T14:34

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

элла памфилова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком сделал на прошедших выборах все что мог, а судить о результатах уже избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Огромное спасибо нашим избирателям. Мы сделали все что могли, исходя из своего понимания чести и совести, все, что могли, а судить уже вам", - сказала Памфилова журналистам после подведения итогов голосования в пятницу.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210923/konflikt-1751513851.html

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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова