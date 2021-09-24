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Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана
Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана - РИА Новости, 24.09.2021
Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана
Жителей еще трех населенных пунктов, расположенных на испанском острове Пальма (Канарские острова), эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщают экстренные... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:38
2021-09-24T18:38
в мире
канарские острова
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МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Жителей еще трех населенных пунктов, расположенных на испанском острове Пальма (Канарские острова), эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщают экстренные службы."Из-за усиления риска для населения из-за продолжающегося извержения управление Pevolca (план Гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с вулканическим риском – ред.) отдало приказ об обязательной эвакуации Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и не эвакуированной части Таканде-де-Арриба. Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо", - говорится в сообщении канарской службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.Кроме того, в пятницу авиакомпания Canaryfly отложила полеты на остров Пальма из-за сложившейся ситуации. "Временно приостанавливаются все рейсы из и на Пальму", - говорится в сообщении авиакомпании. Аналогичное решение приняла другая региональная авиакомпания Binter, которая также отложила рейсы на другой остров – Гомера из-за облака выбросов вулкана.Ранее из-за извержения были эвакуированы около 6 тысяч человек, которые жили в муниципалитетах в опасной зоне.Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/vulkan-1751150978.html
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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
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60
в мире, канарские острова
18:38 24.09.2021
 
Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана

Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за извержения вулкана

© REUTERS / Borja SuarezПоследствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Borja Suarez
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МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Жителей еще трех населенных пунктов, расположенных на испанском острове Пальма (Канарские острова), эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщают экстренные службы.
"Из-за усиления риска для населения из-за продолжающегося извержения управление Pevolca (план Гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с вулканическим риском – ред.) отдало приказ об обязательной эвакуации Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и не эвакуированной части Таканде-де-Арриба. Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо", - говорится в сообщении канарской службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.
Кроме того, в пятницу авиакомпания Canaryfly отложила полеты на остров Пальма из-за сложившейся ситуации. "Временно приостанавливаются все рейсы из и на Пальму", - говорится в сообщении авиакомпании. Аналогичное решение приняла другая региональная авиакомпания Binter, которая также отложила рейсы на другой остров – Гомера из-за облака выбросов вулкана.
Ранее из-за извержения были эвакуированы около 6 тысяч человек, которые жили в муниципалитетах в опасной зоне.
Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:35В мире
Извергающий лаву вулкан на Канарах начал уничтожать жилые дома
 
В миреКанарские острова
 
 
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