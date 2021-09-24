https://ria.ru/20210924/vulkan-1751692971.html

Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана

Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана - РИА Новости, 24.09.2021

Жителей трех населенных пунктов острова Пальма эвакуируют из-за вулкана

Жителей еще трех населенных пунктов, расположенных на испанском острове Пальма (Канарские острова), эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщают экстренные... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:38

2021-09-24T18:38

2021-09-24T18:38

в мире

канарские острова

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МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Жителей еще трех населенных пунктов, расположенных на испанском острове Пальма (Канарские острова), эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщают экстренные службы."Из-за усиления риска для населения из-за продолжающегося извержения управление Pevolca (план Гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с вулканическим риском – ред.) отдало приказ об обязательной эвакуации Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и не эвакуированной части Таканде-де-Арриба. Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо", - говорится в сообщении канарской службы по чрезвычайным ситуациям в Twitter.Кроме того, в пятницу авиакомпания Canaryfly отложила полеты на остров Пальма из-за сложившейся ситуации. "Временно приостанавливаются все рейсы из и на Пальму", - говорится в сообщении авиакомпании. Аналогичное решение приняла другая региональная авиакомпания Binter, которая также отложила рейсы на другой остров – Гомера из-за облака выбросов вулкана.Ранее из-за извержения были эвакуированы около 6 тысяч человек, которые жили в муниципалитетах в опасной зоне.Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/vulkan-1751150978.html

канарские острова

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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары. 2021-09-24T18:38 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, канарские острова