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СК возбудил дело после избиения осмотревшего пациентку-мусульманку врача

СК возбудил дело после избиения осмотревшего пациентку-мусульманку врача - РИА Новости, 24.09.2021

СК возбудил дело после избиения осмотревшего пациентку-мусульманку врача

Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки, сообщается на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:38

2021-09-24T09:38

2021-09-24T13:30

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, днем 21 сентября мужчина в одном из кабинетов частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину."Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия)", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.Ранее местные СМИ написали, что на прием к врачу-дерматовенерологу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.

https://ria.ru/20210923/ufa-1751460253.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Мусульманин избил врача за осмотр жены. Запись камеры наблюдения В Нижневартовске задержали мужчину, который избил врача за осмотр жены-мусульманки. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. 2021-09-24T09:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ