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В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Украине предрекли гражданскую войну
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:19
2021-09-24T20:19
2021-09-24T22:38
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.Военный призвал не принимать участия в боевых действиях и предупредил, что страну будут "разрывать"."Если будет продолжаться сегодняшняя истерия — тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги", — уточнил он.Это не первый подобный прогноз за последнее время. Так, в середине сентября депутат Верховной рады Олег Волошин предупредил о риске гражданской войны на Украине в случае дальнейшего роста русофобских настроений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, верховная рада украины
20:19 24.09.2021 (обновлено: 22:38 24.09.2021)
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Подполковник СБУ Мулык предрек гражданскую войну на Украине из-за Зеленского