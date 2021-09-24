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В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Украине предрекли гражданскую войну
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:19
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.Военный призвал не принимать участия в боевых действиях и предупредил, что страну будут "разрывать"."Если будет продолжаться сегодняшняя истерия — тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги", — уточнил он.Это не первый подобный прогноз за последнее время. Так, в середине сентября депутат Верховной рады Олег Волошин предупредил о риске гражданской войны на Украине в случае дальнейшего роста русофобских настроений.
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в мире, украина, верховная рада украины
20:19 24.09.2021 (обновлено: 22:38 24.09.2021)
 
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского

Подполковник СБУ Мулык предрек гражданскую войну на Украине из-за Зеленского

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.

"В ближайшее время регионы Украины пошлют центр подальше. А дальше будет происходить развал субъектности", — сказал он.

Военный призвал не принимать участия в боевых действиях и предупредил, что страну будут "разрывать".
"Если будет продолжаться сегодняшняя истерия — тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги", — уточнил он.
Это не первый подобный прогноз за последнее время. Так, в середине сентября депутат Верховной рады Олег Волошин предупредил о риске гражданской войны на Украине в случае дальнейшего роста русофобских настроений.
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