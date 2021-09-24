https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html

В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского

Украине предрекли гражданскую войну

В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского

Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:19

2021-09-24T20:19

2021-09-24T22:38

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Курс Зеленского на узурпацию власти и уничтожение правосудия приведет к коллапсу и гражданской войне, заявил в эфире канала PolitWera подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.Военный призвал не принимать участия в боевых действиях и предупредил, что страну будут "разрывать"."Если будет продолжаться сегодняшняя истерия — тарифные расклады, исполнительный беспредел, когда открывают дела с прошедшими сроками и снимают с людей деньги", — уточнил он.Это не первый подобный прогноз за последнее время. Так, в середине сентября депутат Верховной рады Олег Волошин предупредил о риске гражданской войны на Украине в случае дальнейшего роста русофобских настроений.

https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750515476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины