https://ria.ru/20210924/voda-1751603728.html

В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды

В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды - РИА Новости, 24.09.2021

В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий разработают систему апробации воды по аналогии с Единой государственной автоматизированной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:35

2021-09-24T12:35

2021-09-24T13:40

экономика

общество

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

центр развития перспективных технологий

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий разработают систему апробации воды по аналогии с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), пишет РБК.Она позволит контролировать производство на всех его этапах — начиная с добычи из скважины до поставок в магазины. Для борьбы с фальшивой продукцией производителей обяжут указывать достоверную информацию о происхождении воды.Предполагается, что Центр развития перспективных технологий займется сбором данных из систем Роснедр и Росгеофонда. Изготовитель попадет под проверку, если масштабы продукции превысят объемы добычи из скважин.Обязательная маркировка воды в системе "Честный знак", которая начнется в декабре, распространяется только на готовую продукцию. Следовательно, новая система станет уникальным методом в борьбе с фальсификатом.Производители безалкогольных напитков поддержали инициативу. Однако они отметили, что новая система маркировки потребует больших расходов от бизнеса, например на оборудование и ежемесячную эксплуатацию.По итогам исследования рынка упакованной питьевой воды в 2020 году Роскачество выявило пробелы в регулировании, позволяющие производить фальсифицированную продукцию.

https://ria.ru/20210730/shampanskoe-1743553774.html

https://ria.ru/20210823/elektronika-1746805451.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), центр развития перспективных технологий