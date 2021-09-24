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В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды
В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды - РИА Новости, 24.09.2021
В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды
Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий разработают систему апробации воды по аналогии с Единой государственной автоматизированной... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:35
2021-09-24T13:40
экономика
общество
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
центр развития перспективных технологий
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий разработают систему апробации воды по аналогии с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), пишет РБК.Она позволит контролировать производство на всех его этапах — начиная с добычи из скважины до поставок в магазины. Для борьбы с фальшивой продукцией производителей обяжут указывать достоверную информацию о происхождении воды.Предполагается, что Центр развития перспективных технологий займется сбором данных из систем Роснедр и Росгеофонда. Изготовитель попадет под проверку, если масштабы продукции превысят объемы добычи из скважин.Обязательная маркировка воды в системе "Честный знак", которая начнется в декабре, распространяется только на готовую продукцию. Следовательно, новая система станет уникальным методом в борьбе с фальсификатом.Производители безалкогольных напитков поддержали инициативу. Однако они отметили, что новая система маркировки потребует больших расходов от бизнеса, например на оборудование и ежемесячную эксплуатацию.По итогам исследования рынка упакованной питьевой воды в 2020 году Роскачество выявило пробелы в регулировании, позволяющие производить фальсифицированную продукцию.
https://ria.ru/20210730/shampanskoe-1743553774.html
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экономика, общество, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), центр развития перспективных технологий
12:35 24.09.2021 (обновлено: 13:40 24.09.2021)
 
В России усилят борьбу с фальсификатом питьевой воды

РБК: в России введут систему апробации воды по аналогии с ЕГАИС

© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Fotolia / bigfoot
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий разработают систему апробации воды по аналогии с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), пишет РБК.
Она позволит контролировать производство на всех его этапах — начиная с добычи из скважины до поставок в магазины. Для борьбы с фальшивой продукцией производителей обяжут указывать достоверную информацию о происхождении воды.
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Предполагается, что Центр развития перспективных технологий займется сбором данных из систем Роснедр и Росгеофонда. Изготовитель попадет под проверку, если масштабы продукции превысят объемы добычи из скважин.
Обязательная маркировка воды в системе "Честный знак", которая начнется в декабре, распространяется только на готовую продукцию. Следовательно, новая система станет уникальным методом в борьбе с фальсификатом.
Производители безалкогольных напитков поддержали инициативу. Однако они отметили, что новая система маркировки потребует больших расходов от бизнеса, например на оборудование и ежемесячную эксплуатацию.
По итогам исследования рынка упакованной питьевой воды в 2020 году Роскачество выявило пробелы в регулировании, позволяющие производить фальсифицированную продукцию.
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