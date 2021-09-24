https://ria.ru/20210924/vizit-1751679907.html
Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом
Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом - РИА Новости, 24.09.2021
Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:48
2021-09-24T17:48
2021-09-24T17:52
сочи
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белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, заявил РИА Новости источник."Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", - сказал собеседник агентства.По его словам, глава белорусского государства "прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию".
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сочи, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
17:48 24.09.2021 (обновлено: 17:52 24.09.2021)
Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом
Источник: президент Белоруссии Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи