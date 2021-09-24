https://ria.ru/20210924/vizit-1751679907.html

Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом

Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом - РИА Новости, 24.09.2021

Источник: Лукашенко находится в Сочи с частным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:48

2021-09-24T17:48

2021-09-24T17:52

сочи

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, заявил РИА Новости источник."Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи", - сказал собеседник агентства.По его словам, глава белорусского государства "прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию".

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия