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Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным

Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости, 24.09.2021

Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:14

2021-09-24T00:14

2021-09-24T00:14

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петер сийярто

мид венгрии

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Отвечая на вопрос, ожидается ли саммит в декабре, он указал: "Да, думаю, это будет реальным".Глава МИД добавил, что венгерский премьер и российский президент ежегодно проводят саммиты то в Москве, то в Будапеште.

https://ria.ru/20210923/gaz-1751544006.html

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москва

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в мире, будапешт, венгрия, москва, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, мид венгрии, россия