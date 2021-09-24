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Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости, 24.09.2021
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:14
2021-09-24T00:14
в мире
будапешт
венгрия
москва
владимир путин
виктор орбан
петер сийярто
мид венгрии
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Отвечая на вопрос, ожидается ли саммит в декабре, он указал: "Да, думаю, это будет реальным".Глава МИД добавил, что венгерский премьер и российский президент ежегодно проводят саммиты то в Москве, то в Будапеште.
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в мире, будапешт, венгрия, москва, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, мид венгрии, россия
00:14 24.09.2021
 
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным

Премьер Венгрии Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с Путиным

© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы работаем над проведением саммита в этом году. Мы готовы, и в конечном счете это зависит от ситуации с пандемией и решения президента (РФ – ред.) – будет ли он готов принимать гостей", - сказал Сийярто.
Отвечая на вопрос, ожидается ли саммит в декабре, он указал: "Да, думаю, это будет реальным".
Глава МИД добавил, что венгерский премьер и российский президент ежегодно проводят саммиты то в Москве, то в Будапеште.
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В миреБудапештВенгрияМоскваВладимир ПутинВиктор ОрбанПетер СийяртоМИД ВенгрииРоссия
 
 
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