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Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости, 24.09.2021
Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:14
2021-09-24T00:14
2021-09-24T00:14
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Отвечая на вопрос, ожидается ли саммит в декабре, он указал: "Да, думаю, это будет реальным".Глава МИД добавил, что венгерский премьер и российский президент ежегодно проводят саммиты то в Москве, то в Будапеште.
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Премьер Венгрии готов прибыть в Москву для встречи с Путиным
Премьер Венгрии Орбан готов прибыть в Москву в декабре для встречи с Путиным