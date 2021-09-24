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Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" не признал вину
Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" не признал вину - РИА Новости, 24.09.2021
Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" не признал вину
Арестованный в США по обвинениям в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Джитвэй не признал вину в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:22
2021-09-24T18:22
2021-09-24T18:33
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Арестованный в США по обвинениям в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марк Джитвэй не признал вину в инкриминируемых ему нарушениях, говорится в документах суда американского штата Флорида, который рассматривает дело."Подсудимый не признал себя виновным по пунктам 1-15 обвинительного заключения", - сказано в документе.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.
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сша, новатэк, в мире, флорида, министерство юстиции сша, марк джетвей, россия
18:22 24.09.2021 (обновлено: 18:33 24.09.2021)
Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" не признал вину
Задержанный в США топ-менеджер "Новатэка" Джитвэй не признал вину в неуплате налогов
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.
Арестованный в США
по обвинениям в неуплате налогов зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк
" Марк Джитвэй не признал вину в инкриминируемых ему нарушениях, говорится в документах суда американского штата Флорида
, который рассматривает дело.
"Подсудимый не признал себя виновным по пунктам 1-15 обвинительного заключения", - сказано в документе.
Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав свою супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, и что его арест не скажется на деятельности компании.