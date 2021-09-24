Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро, сообщают СМИ
"Страна": виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро
КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Особняк с бассейном на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане, который принадлежит семье президента Украины Владимира Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро, сообщает украинское издание "Страна" в пятницу.
По информации издания, согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена с августа 2015 года владеют домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой отчетности, тогда за поместье чета заплатила 3,164 миллиона евро.
"Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 квадратных метров два этажа. На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположены: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа", - сообщает издание.
Вилла, которую продает Зеленский, оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме, пишет издание.
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"Как стало известно "Стране", президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства недвижимости эксклюзивно сообщил нам, что объект выставили за 4,5 миллиона евро", - говорится в статье.
Журналисты издания побывали на вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья. "Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря, сдается в аренду за 12 тысяч евро в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", - сообщил "Стране" источник в итальянском агентстве недвижимости.