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Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро, сообщают СМИ
Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.09.2021
Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро, сообщают СМИ
Особняк с бассейном на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане, который принадлежит семье президента Украины Владимира... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:14
2021-09-24T17:14
в мире
украина
сша
италия
владимир зеленский
тоскана
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Особняк с бассейном на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане, который принадлежит семье президента Украины Владимира Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро, сообщает украинское издание "Страна" в пятницу.По информации издания, согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена с августа 2015 года владеют домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой отчетности, тогда за поместье чета заплатила 3,164 миллиона евро."Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 квадратных метров два этажа. На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположены: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа", - сообщает издание.Вилла, которую продает Зеленский, оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме, пишет издание."Как стало известно "Стране", президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства недвижимости эксклюзивно сообщил нам, что объект выставили за 4,5 миллиона евро", - говорится в статье.Журналисты издания побывали на вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья. "Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря, сдается в аренду за 12 тысяч евро в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", - сообщил "Стране" источник в итальянском агентстве недвижимости.
https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751532935.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, италия, владимир зеленский, тоскана
17:14 24.09.2021
 
Виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро, сообщают СМИ

"Страна": виллу Зеленского в Италии продают за 4,5 миллиона евро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Особняк с бассейном на одном из самых дорогих морских курортов Италии в Форте-деи-Марми в Тоскане, который принадлежит семье президента Украины Владимира Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро, сообщает украинское издание "Страна" в пятницу.
По информации издания, согласно декларации за 2018 год, Зеленский и его жена Елена с августа 2015 года владеют домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Судя по финансовой отчетности, тогда за поместье чета заплатила 3,164 миллиона евро.
"Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 квадратных метров два этажа. На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположены: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа", - сообщает издание.
Вилла, которую продает Зеленский, оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме, пишет издание.
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"Как стало известно "Стране", президент только сейчас решил избавиться от заморской виллы. Источник из итальянского агентства недвижимости эксклюзивно сообщил нам, что объект выставили за 4,5 миллиона евро", - говорится в статье.
Журналисты издания побывали на вилле и сообщили, что сейчас там проживает американская семья. "Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря, сдается в аренду за 12 тысяч евро в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", - сообщил "Стране" источник в итальянском агентстве недвижимости.
 
В миреУкраинаСШАИталияВладимир ЗеленскийТоскана
 
 
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