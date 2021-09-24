Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
Мексика вместе с Францией предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
"Видя частую парализованность Совета безопасности в исполнении своих обязанностей в конфликтах, в особенности когда совершаются массовые зверства, Мексика вместе с Францией предложила регулировать право вето пяти постоянных членов. Более ста государств поддерживают нас в этой инициативе", - заявил в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
Глава мексиканской дипломатии заверил, что Мексика будет конструктивным участником Совета безопасности ООН, действуя так, чтобы эта структура была представительной, демократичной, прозрачной и эффективной.
Предлагаемое в качестве другого варианта реформы расширение числа постоянных мест в Совбезе ООН Эбрард назвал "противоречащим суверенному равенству государств и базовым принципам демократии". По мнению мексиканского правительства, жизнеспособен вариант, который предлагает только увеличение числа непостоянных членов Совета безопасности, с длинными мандатами и возможностью немедленного переизбрания. По словам министра, это решение будет представлять собой глубокую реформу организации, ответственной за сохранение мира между народами.
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