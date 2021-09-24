https://ria.ru/20210924/veto-1751552678.html

Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН

Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН - РИА Новости, 24.09.2021

Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН

Мексика озвучила в ООН инициативу реформы Совета безопасности, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации и расширяет число... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:48

2021-09-24T04:48

2021-09-24T04:48

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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Мексика озвучила в ООН инициативу реформы Совета безопасности, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации и расширяет число непостоянных участников.Глава мексиканской дипломатии заверил, что Мексика будет конструктивным участником Совета безопасности ООН, действуя так, чтобы эта структура была представительной, демократичной, прозрачной и эффективной.Предлагаемое в качестве другого варианта реформы расширение числа постоянных мест в Совбезе ООН Эбрард назвал "противоречащим суверенному равенству государств и базовым принципам демократии". По мнению мексиканского правительства, жизнеспособен вариант, который предлагает только увеличение числа непостоянных членов Совета безопасности, с длинными мандатами и возможностью немедленного переизбрания. По словам министра, это решение будет представлять собой глубокую реформу организации, ответственной за сохранение мира между народами.

https://ria.ru/20210223/veto-1598684009.html

мексика

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2021

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