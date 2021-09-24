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В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке
В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке - РИА Новости, 24.09.2021
В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке
Экипаж разбившегося в Камчатском крае вертолета Ка-27, скорее всего, погиб, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:31
2021-09-24T12:09
происшествия
елизовский район
камчатский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ка-27
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экипаж разбившегося в Камчатском крае вертолета Ка-27, скорее всего, погиб, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."Большая вероятность, что весь экипаж погиб", - сказал собеседник агентства.Пропавший вертолет, принадлежащий авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, был обнаружен в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились 5 членов экипажа.К поисковым работам привлечены 13 человек и 3 единицы техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/ka-27-1751559008.html
елизовский район
камчатский край
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Обнаружение обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27
С воздуха не удалось обнаружить выживших среди обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 — источник Интерфакса.
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происшествия, елизовский район, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-27
11:31 24.09.2021 (обновлено: 12:09 24.09.2021)
 
В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке

В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета Ка-27, разбившегося на Камчатке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экипаж разбившегося в Камчатском крае вертолета Ка-27, скорее всего, погиб, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Большая вероятность, что весь экипаж погиб", - сказал собеседник агентства.
Пропавший вертолет, принадлежащий авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, был обнаружен в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились 5 членов экипажа.
К поисковым работам привлечены 13 человек и 3 единицы техники.
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:27В России
Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал ФСБ
 
ПроисшествияЕлизовский районКамчатский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ка-27
 
 
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