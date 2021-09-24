https://ria.ru/20210924/vertolet-1751587004.html

В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке

В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке - РИА Новости, 24.09.2021

В экстренных службах допустили гибель экипажа вертолета на Камчатке

Экипаж разбившегося в Камчатском крае вертолета Ка-27, скорее всего, погиб, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:31

2021-09-24T11:31

2021-09-24T12:09

происшествия

елизовский район

камчатский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ка-27

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экипаж разбившегося в Камчатском крае вертолета Ка-27, скорее всего, погиб, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."Большая вероятность, что весь экипаж погиб", - сказал собеседник агентства.Пропавший вертолет, принадлежащий авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, был обнаружен в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. На борту находились 5 членов экипажа.К поисковым работам привлечены 13 человек и 3 единицы техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/ka-27-1751559008.html

елизовский район

камчатский край

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2021

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Обнаружение обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 С воздуха не удалось обнаружить выживших среди обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 — источник Интерфакса. 2021-09-24T11:31 true PT0M43S

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происшествия, елизовский район, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-27