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https://ria.ru/20210924/vertolet-1751557940.html
Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ
Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ - РИА Новости, 24.09.2021
Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ
Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, рассказал РИА... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:10
2021-09-24T12:13
происшествия
елизовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ка-27
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства добавил, что на борту воздушного судна находились пять человек. Их судьба неизвестна.По его словам, обломки вертолета нашли в десяти километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка — на склоне горы Острой в Елизовском районе. Членов экипажа ищет наземная группировка спасателей, также задействованы три технических средства. Поиски проходят в труднодоступной местности на высоте более 900 метров.
https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html
елизовский район
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Обнаружение обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27
С воздуха не удалось обнаружить выживших среди обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 — источник Интерфакса.
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происшествия, елизовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-27, россия
08:10 24.09.2021 (обновлено: 12:13 24.09.2021)
 
Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ

Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиаотряду погрануправления ФСБ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-27
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Собеседник агентства добавил, что на борту воздушного судна находились пять человек. Их судьба неизвестна.
По его словам, обломки вертолета нашли в десяти километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка — на склоне горы Острой в Елизовском районе.
Членов экипажа ищет наземная группировка спасателей, также задействованы три технических средства. Поиски проходят в труднодоступной местности на высоте более 900 метров.
Обнаружение обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27
Вчера, 01:13
Источник сообщил об обнаружении на Камчатке обломков вертолета Ка-27
 
ПроисшествияЕлизовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ка-27Россия
 
 
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