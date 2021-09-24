https://ria.ru/20210924/vertolet-1751557940.html

Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ

Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ - РИА Новости, 24.09.2021

Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал погрануправлению ФСБ

Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, рассказал РИА... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:10

2021-09-24T08:10

2021-09-24T12:13

происшествия

елизовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ка-27

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства добавил, что на борту воздушного судна находились пять человек. Их судьба неизвестна.По его словам, обломки вертолета нашли в десяти километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка — на склоне горы Острой в Елизовском районе. Членов экипажа ищет наземная группировка спасателей, также задействованы три технических средства. Поиски проходят в труднодоступной местности на высоте более 900 метров.

https://ria.ru/20210924/vertolet-1751547241.html

елизовский район

россия

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2021

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Обнаружение обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 С воздуха не удалось обнаружить выживших среди обломков разбившегося на Камчатке вертолета Ка-27 — источник Интерфакса. 2021-09-24T08:10 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елизовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ка-27, россия