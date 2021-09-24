https://ria.ru/20210924/utechka-1751708988.html

В Совкомбанке произошла утечка данных клиентов

В Совкомбанке произошла утечка данных клиентов - РИА Новости, 24.09.2021

В Совкомбанке произошла утечка данных клиентов

Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос об утечке персональных данных его клиентов и потребовал предоставить информацию об инциденте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:16

2021-09-24T20:16

2021-09-24T20:32

совкомбанк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос об утечке персональных данных его клиентов и потребовал предоставить информацию об инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По факту утечки персональных данных клиентов Совкомбанка Роскомнадзор направил соответствующий запрос в банк с требованием предоставить детальную информацию об инциденте", - сообщили в Роскомнадзоре.В ведомстве указали, что в случае подтверждения факта невыполнения Совкомбанком обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных организации грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей (согласно статье 13.11 Кодекса об административных нарушениях РФ)."Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке", - добавили в Роскомнадзоре.Совкомбанк в пятницу сообщил, что в мае 2020 года в кредитной организации выявили сотрудника внешнего колл-центра, который незаконно скопировал поступавшие ему для обзвона интернет-заявки от лидогенераторов. Скопированные данные планировалось продать в даркнете. В декабре 2020 года бывший сотрудник банка был осужден на 2 года условно за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.Однако, как отмечал Совкомбанк, еще во время следствия злоумышленник не оставлял попыток продать копии заявок и опубликовал сообщение об их продаже в собственном канале в Telegram. По данному эпизоду по заявлению банка было возбуждено новое уголовное дело.По данным РБК, объявление с данными граждан, которые подавали онлайн-заявки на получение кредита в Совкомбанке, 20 сентября появилось на специализированном теневом сайте в интернете.

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

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совкомбанк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия