https://ria.ru/20210924/urok-1751576592.html

Ростовская область поучаствует в "Уроке цифры" об искусственном интеллекте

Ростовская область поучаствует в "Уроке цифры" об искусственном интеллекте - РИА Новости, 24.09.2021

Ростовская область поучаствует в "Уроке цифры" об искусственном интеллекте

Учащиеся образовательных учреждений Ростовской области могут принять участие в "Уроке цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании", который пройдет с... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:40

2021-09-24T10:40

2021-09-24T10:40

ростовская область

образование - общество

ростовская область

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Учащиеся образовательных учреждений Ростовской области могут принять участие в "Уроке цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании", который пройдет с 27 сентября по 10 октября, сообщает правительство региона.Основной целью урока станет объяснение школьникам основ и принципов работы искусственного интеллекта, а также карьерных возможностей в этой области."Проект направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.По его словам, обучающиеся могут пройти уроки дистанционно при поддержке родителей и учителей. "Главная задача проекта – помочь детям и педагогам развеять "ауру" таинственности и недоступности ИИ-технологий, показать, что искусственный интеллект гораздо доступнее и ближе, чем нам кажется", - отметил Гуськов.Инициаторы "Урока цифры" — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика"."Урок цифры" реализуется в поддержку проекта "Кадры для цифровой экономики". Он позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических тренажерах проекта реализованы в виде онлайн-игр.В прошлом учебном году проект охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 миллионов раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019-2020 учебном году расширил свою географию – при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

https://ria.ru/20210916/kater-1750389227.html

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ростовская область

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образование - общество, ростовская область, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)