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https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html
"На условиях вассала": на Украине призвали вступить в "союз англосаксов"
"На условиях вассала": на Украине призывают вступить в "союз англосаксов"
"На условиях вассала": на Украине призвали вступить в "союз англосаксов"
Разногласия между Евросоюзом и недавно созданным партнерством США, Британии и Австралии могут открыть для Украины новые возможности. Об этом пишет Богдан... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:48
2021-09-24T16:32
в мире
варшава
франция
мид франции‎
евросоюз
нато
жан-ив ле дриан
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Разногласия между Евросоюзом и недавно созданным партнерством США, Британии и Австралии могут открыть для Украины новые возможности. Об этом пишет Богдан Буткевич в статье для издания "Цензор.НЕТ".По его словам, Киеву необходимо дистанцироваться от идеи вступить в ЕС и даже в НАТО, поскольку AUKUS более выгоден. Журналист напомнил, что ведущие страны Европы не раз демонстрировали обособленность как от Соединенных Штатов, так и от Североатлантического альянса. В частности, речь идет о планах создать отдельную армию и сделках с Россией."И Украине теперь надо очень четко понимать, что США и Британия — это одно, а Франция и Германия — другое. И интересы у них разные. Свидетельством чего является "Северный поток" с Россией, который нужен Германии", — подчеркнул автор.Журналист считает, что вступление в AUKUS позволит отказаться от "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а переговоры перспективнее проводить с участием англосаксов, нежели французов и немцев.Еще одним преимуществом он назвал сам статус союзника таких держав, "пусть и на условиях вассала". Подобный шаг усилит авторитет Киева на мировой арене и приведет к созданию регионального альянса с Варшавой и Вильнюсом для противодействия Москве. Буткевич отметил, что именно эти задачи должны стать приоритетом украинской политики на ближайшие 20-30 лет.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749532649.html
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в мире, варшава, франция, мид франции‎, евросоюз, нато, жан-ив ле дриан, россия
13:48 24.09.2021 (обновлено: 16:32 24.09.2021)
 
"На условиях вассала": на Украине призвали вступить в "союз англосаксов"

Украинский журналист Буткевич призвал Киев вступить в "союз англосаксов" вместо НАТО

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Разногласия между Евросоюзом и недавно созданным партнерством США, Британии и Австралии могут открыть для Украины новые возможности. Об этом пишет Богдан Буткевич в статье для издания "Цензор.НЕТ".
По его словам, Киеву необходимо дистанцироваться от идеи вступить в ЕС и даже в НАТО, поскольку AUKUS более выгоден. Журналист напомнил, что ведущие страны Европы не раз демонстрировали обособленность как от Соединенных Штатов, так и от Североатлантического альянса. В частности, речь идет о планах создать отдельную армию и сделках с Россией.
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"И Украине теперь надо очень четко понимать, что США и Британия — это одно, а Франция и Германия — другое. И интересы у них разные. Свидетельством чего является "Северный поток" с Россией, который нужен Германии", — подчеркнул автор.
Журналист считает, что вступление в AUKUS позволит отказаться от "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а переговоры перспективнее проводить с участием англосаксов, нежели французов и немцев.
Еще одним преимуществом он назвал сам статус союзника таких держав, "пусть и на условиях вассала". Подобный шаг усилит авторитет Киева на мировой арене и приведет к созданию регионального альянса с Варшавой и Вильнюсом для противодействия Москве. Буткевич отметил, что именно эти задачи должны стать приоритетом украинской политики на ближайшие 20-30 лет.
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВаршаваФранцияМИД Франции‎ЕвросоюзНАТОЖан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
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