https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html

"На условиях вассала": на Украине призвали вступить в "союз англосаксов"

"На условиях вассала": на Украине призывают вступить в "союз англосаксов"

"На условиях вассала": на Украине призвали вступить в "союз англосаксов"

Разногласия между Евросоюзом и недавно созданным партнерством США, Британии и Австралии могут открыть для Украины новые возможности. Об этом пишет Богдан... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:48

2021-09-24T13:48

2021-09-24T16:32

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Разногласия между Евросоюзом и недавно созданным партнерством США, Британии и Австралии могут открыть для Украины новые возможности. Об этом пишет Богдан Буткевич в статье для издания "Цензор.НЕТ".По его словам, Киеву необходимо дистанцироваться от идеи вступить в ЕС и даже в НАТО, поскольку AUKUS более выгоден. Журналист напомнил, что ведущие страны Европы не раз демонстрировали обособленность как от Соединенных Штатов, так и от Североатлантического альянса. В частности, речь идет о планах создать отдельную армию и сделках с Россией."И Украине теперь надо очень четко понимать, что США и Британия — это одно, а Франция и Германия — другое. И интересы у них разные. Свидетельством чего является "Северный поток" с Россией, который нужен Германии", — подчеркнул автор.Журналист считает, что вступление в AUKUS позволит отказаться от "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе, а переговоры перспективнее проводить с участием англосаксов, нежели французов и немцев.Еще одним преимуществом он назвал сам статус союзника таких держав, "пусть и на условиях вассала". Подобный шаг усилит авторитет Киева на мировой арене и приведет к созданию регионального альянса с Варшавой и Вильнюсом для противодействия Москве. Буткевич отметил, что именно эти задачи должны стать приоритетом украинской политики на ближайшие 20-30 лет.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group, которое предусматривало производство 12 ударных подлодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Канберры, так и от Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749532649.html

https://ria.ru/20210922/kuleba-1751380963.html

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в мире, варшава, франция, мид франции‎, евросоюз, нато, жан-ив ле дриан, россия