https://ria.ru/20210924/ukraina-1751486104.html

Не справишься — лишим денег. Чего Вашингтон потребовал от Зеленского

Не справишься — лишим денег. Чего Вашингтон потребовал от Зеленского - РИА Новости, 24.09.2021

Не справишься — лишим денег. Чего Вашингтон потребовал от Зеленского

Вашингтон недоволен судебной реформой на Украине. Если Владимир Зеленский не примет мер, Запад урежет кредиты. Президент бы и рад улучшить ситуацию, но не в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:00

2021-09-24T08:00

2021-09-24T08:01

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вашингтон недоволен судебной реформой на Украине. Если Владимир Зеленский не примет мер, Запад урежет кредиты. Президент бы и рад улучшить ситуацию, но не в состоянии побороть коррупцию, блат и махинации в судах. Что мешает "убрать остатки старой системы" и насколько сильно внешнее влияние, разбиралось РИА Новости.Кредит в обмен на реформы"Судебная реформа имеет решающее значение для верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций. США готовы помочь. Обновленные суды — это важный шаг Киева к евроатлантической интеграции", — в очередной раз напомнил представитель Госдепа Нед Прайс.Реформу затеял Петр Порошенко после Евромайдана. Запад обещал поддержать финансово. С тех пор США и Евросоюз — главные консультанты украинских властей. Каждую процедуру согласовывают с Венецианской комиссией — особой структурой при Совете Европы.Воровство и кумовство — далеко не единственные проблемы системы, но заокеанские союзники требуют начать хотя бы с этого. В прошлом году МВФ отказался выдать Киеву кредит в пять миллиардов долларов из-за нерасторопности украинских чиновников. По мнению кредиторов, они целенаправленно затягивают решение процедурных вопросов.Вашингтон обязал Зеленского перед каждым траншем отчитываться о проделанной работе. Но достижений пока немного.К примеру, никак не могут назначить представителей в Совет по этике. По замыслу авторов инициативы и западных консультантов, там займутся проверкой добропорядочности украинских судей, оценкой их психологической устойчивости и моральных принципов.Если кандидат выдержит экзамен по этике, ему обеспечен зеленый свет в Высший совет правосудия (ВПС), назначающий и увольняющий судей. Раньше этим занималась Верховная рада.Экзамен по этикеСпоры возникли вокруг понятий "добропорядочность" и "моральная устойчивость". В законодательстве точных формулировок нет, и обвинить судью в нарушении этики можно за что угодно.Например, Олега Продивуса, несколько лет назад встречавшего Новый год в Москве, но не уведомившего об этом ВПС, заподозрили в предательстве национальных интересов и связях с "внешним агрессором".Скандал вызвал незадекларированный участок бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Крыму. Он объяснил, что провел сделку по российскому законодательству, потому и не отчитался. Тут же обвинили в предательстве, потребовали отставки. Вмешался даже Зеленский. Под давлением президента Тупицкий покинул пост.Не знают судьи и как быть с моральной устойчивостью. Наделавшая много шума история с исчезновением Николая Чауса — яркое тому свидетельство. Ничем не примечательный сотрудник Днепровского районного суда Киева стал героем детектива.При Януковиче, а потом и Порошенко Чауса называли "карманным судьей" — якобы все решения он согласовывал с властями. Наиболее резонансное дело, которое ему доверили, было связано с оппозиционной Порошенко партией УКРОП. Ее лидера Геннадия Корбана заподозрили в финансовых махинациях. И хотя вину не доказали, Чаус отправил его за решетку.При Зеленском на Украине объявили антикоррупционную кампанию и Чаус снова попал на первые полосы газет. У него дома обнаружили две двухлитровые банки с долларами. Судья внезапно пропал, а вскоре нашелся в Молдавии. Там он попросил политическое убежище.Журналисты выдвигали версии, что его могли вывезти из страны люди Порошенко — чтобы тот не наговорил лишнего. Дескать, компроматом воспользовался бы Зеленский.Бывший президент заявил, что не знаком с Чаусом и предположил: похищение организовало окружение нынешнего главы государства. Все по той же причине — ради компромата.Точку в спорах поставили молдавские власти, отказав Чаусу в убежище. Тот вернулся в Киев и сдался правоохранительным органам. Следствие по этому делу еще больше смутило Совет судей. Как оценивать добропорядочность и мораль коллег, они пока не решили.Запад всему головаСреди украинских судей ходит шутка: был на Майдане, правильно ответил, чей Крым, значит, пройдешь экзамен по этике. Если угораздило провалиться, найдут не внесенную в декларацию дачу тещи или свекрови, запорожец или "шестерку".В итоге в Совет по этике решили включить международных экспертов. Из шести его участников половину выбирает Совет судей Украины, половину — зарубежные партнеры. Летом Верховная рада наделила иностранных специалистов решающим голосом при согласовании состава этих структур.Владимир Зеленский соответствующий закон пока не подписал, хотя США обещали выделить под реформу почти полмиллиона долларов уже в сентябре."Народные депутаты" отдали иностранным ставленникам контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, — заявила "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Теперь западные кредиторы получат ключевую роль в формировании судейского корпуса Украины. Они заинтересованы в марионетках".Но президент намерен идти до конца. "Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы", — уверяет он.Обнадежили и американцы. "У Киева еще есть время спасти судебную реформу и выдвинуть кандидатов в этический совет", — отметила представитель Госдепа Прайс.Запугивание судей"Зеленского часто представляют марионеткой Запада. Хотя дружба с Америкой и Европой — главный внешнеполитический приоритет Киева, не следует видеть во всем их влияние, — говорит Кирилл Куликов, депутат Верховной рады VI созыва. — Президент самостоятельно развернул в стране антикоррупционную кампанию и действует энергично. На это не решался ни один его предшественник. На искоренение коррупции нацелена и судебная реформа".Собеседник РИА Новости считает, что процедурные вопросы вроде согласования Совета по этике не должны отвлекать от главного, — реформу судов худо-бедно запустили. Но признает, что трудностей хватает."Предположим, Зеленский победит коррупцию в судах. Вопрос — кто в них будет работать. Увольнения масштабные. Достойной замены нет. Тысячи дел пылятся на полках просто потому, что их некому рассматривать. Власти эту проблему игнорируют, но именно она краеугольная", — подчеркивает Куликов.Текучку кадров в судах он объясняет давлением и запугиванием. "Каждый раз, когда выносят решение по резонансному делу, подваливают камуфлированные молодчики. угрожают расправой. Их нельзя отнести к той или иной политической партии или группе влияния, этакие профессиональные патриоты. Но своего они добиваются. Судьи запуганы, увольняются. Власть на это не обращает внимания, а Запад видит в группах молодчиков гражданских активистов", — объясняет бывший депутат.По примеру первых лиц"Судебная система Украины насквозь коррумпирована. В сознании украинцев это привилегированная и закрытая корпорация, подотчетная лишь олигархам. Зеленский взялся выдернуть суды из-под их влияния, и западный опыт не помешает", — считает специалист по Украине, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.Он обращает внимание на то, что дискуссии о внешнем управлении судами, как правило, затевают сами олигархи или приближенные к ним депутаты. Политолог полагает, что и у самого Зеленского есть сложности с правовым сознанием."Президент зачастил с чрезвычайными декретами, санкциями. Все эти документы принимают в обход судебной системы и оправдывают это тем, что она плохо работает. Тем самым он личным примером тормозит реформу", — указывает Скоркин.Однако тут пригодится опыт не только Запада, добавляет собеседник, но и любой другой эффективной модели. Ключевой вопрос — последует ли ее примеру украинская Фемида.

https://ria.ru/20201105/otstavka-zelenskogo-1582891338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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