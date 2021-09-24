https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751611103.html

Власти проверили школу в Новосибирской области из-за угроз ученикам

Власти проверили школу в Новосибирской области из-за угроз ученикам - РИА Новости, 24.09.2021

Власти проверили школу в Новосибирской области из-за угроз ученикам

Власти Мошковского района Новосибирской области проверили меры безопасности в школе поселка Станционно-Ояшинский после того, как некоторые ученики получили... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:56

2021-09-24T12:56

2021-09-24T12:56

происшествия

мошковский район

новосибирская область

стрельба в пермском госуниверситете

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НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Власти Мошковского района Новосибирской области проверили меры безопасности в школе поселка Станционно-Ояшинский после того, как некоторые ученики получили сообщения о повторении сценария трагедии в университете Перми, сообщила райадминистрация.Ранее в соцсетях и СМИ появились сканы переписки школьников поселка Станционно-Ояшинский с неким пользователем под ником "Иуда", который угрожает повторением произошедшего в Перми в их школе."По факту рассылки сообщений с угрозами, полученными учащимися школы накануне, сообщаем, что в настоящее время правоохранительными органами проводится ряд проверочных мероприятий. Администрацией района проведена дополнительная проверка организации регламентированных мер безопасности в образовательном учреждении", - сообщила администрация района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Власти отмечают, что все меры безопасности в школе соблюдены: школа находится под охраной, оборудована камерами видеонаблюдения, на случай непредвиденных ситуаций пост охраны оборудован тревожной кнопкой."Ситуация в школе находится на особом контроле первого заместителя главы администрации Мошковского района Владимира Чупрынина", - отмечают власти.В администрации также сообщили, что все школы Мошковского района, в том числе школа поселка Станционно-Ояшинский, работают в штатном режиме.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Пострадали 47 человек. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751585859.html

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

мошковский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мошковский район, новосибирская область, стрельба в пермском госуниверситете