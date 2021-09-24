https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751585859.html

В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе

В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе - РИА Новости, 24.09.2021

В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе

Ситуация в школе в подмосковной Балашихе, в которой, по сообщению в соцсетях, угрожали стрельбой, находится под контролем, работают оперативные службы, дети вне РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:26

2021-09-24T11:26

2021-09-24T11:35

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в школе в подмосковной Балашихе, в которой, по сообщению в соцсетях, угрожали стрельбой, находится под контролем, работают оперативные службы, дети вне опасности, рассказали РИА Новости в администрации города."Ситуация на контроле, оперативные службы работают", - заявил сотрудник администрации.По его словам, угрозы детям нет.

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), балашиха