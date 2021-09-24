https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751585859.html
В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе
В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе - РИА Новости, 24.09.2021
В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе
Ситуация в школе в подмосковной Балашихе, в которой, по сообщению в соцсетях, угрожали стрельбой, находится под контролем, работают оперативные службы, дети вне РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:26
2021-09-24T11:26
2021-09-24T11:35
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в школе в подмосковной Балашихе, в которой, по сообщению в соцсетях, угрожали стрельбой, находится под контролем, работают оперативные службы, дети вне опасности, рассказали РИА Новости в администрации города."Ситуация на контроле, оперативные службы работают", - заявил сотрудник администрации.По его словам, угрозы детям нет.
https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха
11:26 24.09.2021 (обновлено: 11:35 24.09.2021)
В Подмосковье проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе
В подмосковной Балашихе проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе