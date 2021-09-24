https://ria.ru/20210924/ugol-1751693422.html

Стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет

Стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет - РИА Новости, 24.09.2021

Стоимость угля в Европе достигла максимума за 13 лет

Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:41

2021-09-24T18:41

2021-09-24T18:41

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.Согласно данным торгов на ICE Futures средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну. Агентство Блумберг сообщает, что это самая высокая цена сырья с 2008 года.Агентство отметило, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ. При этом запасы угля довольно низкие, а его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии - затруднен, а поставок со стороны России не хватает.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210809/gaz-1744742739.html

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

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экономика, в мире, европа, россия