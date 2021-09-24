https://ria.ru/20210924/ufa-1751639529.html

В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох

В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох - РИА Новости, 24.09.2021

В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох

Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:49

2021-09-24T14:49

2021-09-24T14:49

происшествия

уфа

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УФА, 24 сен – РИА Новости. Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.Ряд Telegram-каналов сообщили, что школу №44 в Уфе оцепили спецслужбы якобы из-за человека с оружием."Очевидцы позвонили в экстренные службы города с сообщением, что в сторону школы и колледжа, которые расположены рядом, прошел мужчина с оружием в руках. Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений принес электронное ружье для электронного тира. Это требовалось для занятий, опасности не представляет", - пояснил собеседник агентства."За комментариями обратитесь в учебное заведение", - ответили РИА Новости в МВД по региону на просьбу прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html

https://ria.ru/20210917/zakonoproekt-1750625723.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа