Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/ufa-1751639529.html
В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох
В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох - РИА Новости, 24.09.2021
В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох
Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:49
2021-09-24T14:49
происшествия
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
УФА, 24 сен – РИА Новости. Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.Ряд Telegram-каналов сообщили, что школу №44 в Уфе оцепили спецслужбы якобы из-за человека с оружием."Очевидцы позвонили в экстренные службы города с сообщением, что в сторону школы и колледжа, которые расположены рядом, прошел мужчина с оружием в руках. Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений принес электронное ружье для электронного тира. Это требовалось для занятий, опасности не представляет", - пояснил собеседник агентства."За комментариями обратитесь в учебное заведение", - ответили РИА Новости в МВД по региону на просьбу прокомментировать ситуацию.
https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html
https://ria.ru/20210917/zakonoproekt-1750625723.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, уфа
14:49 24.09.2021
 
В Уфе учитель с электронным оружием для тира вызвал переполох

В Уфе учитель, который шел на занятия с электронным оружием для тира, вызвал переполох

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 24 сен – РИА Новости. Спецслужбы Уфы проверили школу после информации о мужчине с оружием возле учебного заведения, выяснилось, что учитель принес электронное ружье для тира, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Ряд Telegram-каналов сообщили, что школу №44 в Уфе оцепили спецслужбы якобы из-за человека с оружием.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:06
Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
"Очевидцы позвонили в экстренные службы города с сообщением, что в сторону школы и колледжа, которые расположены рядом, прошел мужчина с оружием в руках. Выяснилось, что преподаватель одного из учебных заведений принес электронное ружье для электронного тира. Это требовалось для занятий, опасности не представляет", - пояснил собеседник агентства.
"За комментариями обратитесь в учебное заведение", - ответили РИА Новости в МВД по региону на просьбу прокомментировать ситуацию.
Пистолет самозарядный специальный Вул - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 23:21
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния